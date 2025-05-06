Технический сбой произошел в аэропорту Алматы

Погибший подросток занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом

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Атырау. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний юноша утонул во время рыбалки в селе Еркинкала близ города Атырау, сообщает - Семнадцатилетний юноша утонул во время рыбалки в селе Еркинкала близ города Атырау, сообщает Atyrau Online





По данным издания, трагедия произошла 3 мая. Во время рыбалки 17-летний юноша упал с моторной лодки в реку и утонул.





По данным ДЧС Атырауской области, к поисково-спасательной операции привлечены 19 спасателей, 5 единиц техники и 6 плавсредств. Также задействованы сотрудники полиции - 8 человек, 3 единицы техники и 1 лодка. Поиски продолжаются.





Известно, что погибший подросток 2007 года рождения занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом.



