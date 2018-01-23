Теракт в Кабуле могла спровоцировать миссия Совбеза ООН - МИД РК

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Как заявил сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, нельзя исключать, что ранее проведенная в рамках председательства Казахстана в Совете безопасности ООН миссия членов СБ в Афганистан могла спровоцировать нападение террористов на отель Intercontinental в Кабуле, передает Kazakhstan Today.

"Исключать такую возможность нельзя. Террористы, и это ясно еще из базовых теоретических исследований, всячески нацелены на пиар своей "черной" работы. Я могу лишь отметить, что буквально за неделю до этого трагического теракта, в котором погиб гражданин Казахстана, состоялась первая за последние семь лет миссия СБ ООН в Афганистан. Это мероприятие было проведено в рамках нашего председательства в Совете безопасности", - цитирует вице-министра портал Kazpravda.kz .

По словам Ашикбаева, в поездке в Афганистан приняли участие 13 руководителей дипломатических миссий - 11 постоянных представителей и два временных поверенных в делах своих государств в ООН.

"Эта поездка организовывалась, чтобы Совет безопасности ООН в лице его членов - как постоянных, так и выборных - убедился в актуальности этой угрозы, в необходимости дальнейшей реализации программ содействия разрешению конфликта в Афганистане и важности поиска путей мирного урегулирования ситуации в этой стране", - подчеркнул Ашикбаев.

Он выразил родным и близким погибшего в Кабуле гражданина РК соболезнования от имени МИД РК.

Как сообщалось ранее, 20 января вооруженные боевики напали на пятизвездочный отель Intercontinental в столице Афганистана. Атака длилась более 17 часов и была подавлена. По официальным данным, погибли 18 человек, некоторые источники сообщают о 43 жертвах. Министерство внутренних дел страны сообщило, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан". В результате атаки погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, по имеющимся данным, погибший мужчина в Афганистане находился с октября - ноября 2017 года с деловой целью. По его словам, погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в Афганистан по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.

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