Трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом при пожаре в пятиэтажке в Балхаше

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Трое взрослых и ребенок насмерть отравились угарным газом при пожаре в пятиэтажке в Балхаше14.02.2017
  • Фото: СаратовИнформ
Происшествия  14:32

Балхаш. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Балхаше из-за пожара в квартире погибла целая семья .

Трое взрослых и двухлетний ребенок насмерть отравились угарным газом, передает Kazakhstan Today.

Около 23.00 балхашские спасатели получили сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного в микрорайоне Шашубай. Горела квартира на первом этаже. Из подъезда эвакуировали шесть человек. В двухкомнатной квартире горела мебель, домашняя утварь и вещи. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь погасили около полуночи, пишет газета "Новый вестник".

По ее информации, во время пожара угарным газом насмерть отравились 33-летний мужчина, его 29-летняя жена, их двухлетний ребенок и 49-летний родственник.

Медики около получаса пытались реанимировать пострадавших, но, к сожалению, тщетно. Причина пожара, из-за которого погибла целая семья, устанавливается, говорится в статье.
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