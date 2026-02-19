18.02.2026, 15:09 16006

Ученик НИШ выпал из окна в Петропавловске

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое
Петропавловск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске из окна третьего этажа выпал 18-летний учащийся Назарбаев интеллектуальной школы.

В пресс-службе учебного заведения сообщили, что инцидент произошел 17 февраля. Ученик получил травмы, выпав из окна третьего этажа, и сейчас находится в больнице.

В управлении здравоохранения СКО проинформировали, что парня поместили в реанимацию.

Предварительный диагноз: политравма. Закрытый компрессионный перелом тела II поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", - рассказали в ведомстве.


Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в травматологическое отделение.

Напомним, что в августе прошлого года в Астане студентка Nazarbayev University упала с 12-го этажа.
 
Теги:ПадениеНИШтравмы

новости по теме

18.02.2026, 14:25 18371

Избиение солдата-срочника в Жамбылской области: в Минобороны рассказали о состоянии пострадавшего   

По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан
Тараз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны рассказали о состоянии солдата-срочника, который получил травму в результате избиения, передает корреспондент агентства.

Военнослужащий срочной службы рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идет на поправку и проходит курс реабилитации в военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы", - говорится в сообщении.


По данным ведомства, инцидент произошел между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти.

В министерства заверили, что пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

На момент поступления его состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. После госпитализации лечение проводится в полном объеме. Сегодня наблюдается положительная динамика: психологическое состояние стабильное, улучшаются функции жевания и открывания рта. В ближайшее время планируется снятие фиксирующих шин. Военнослужащий проходит физиотерапию, витаминотерапию, общеукрепляющее лечение и занятия лечебной физкультурой. Далее запланированы сеансы гипербарической оксигенации, после чего будет завершен период реабилитации и проведена военно-врачебная комиссия", - заявил начальник отделения челюстно-лицевой хирургии военно-клинического госпиталя Владислав Мусатов.


По словам врача, в течение месяца солдат будет выписан. Для полного восстановления ему предоставляют отпуск по болезни, после чего он продолжит прохождение службы в своей воинской части.


Напомним, информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Военная полиция Гвардейского гарнизона возбудила уголовное дело по факту применения физической силы в отношении военнослужащего. На время следствия ряд должностных лиц отстранен от исполнения обязанностей.
 
Теги:ИзбиениесолдатСостояние
17.02.2026, 15:50 41616

В Мангистауской области погиб солдат-срочник

Военнослужащий получил смертельное ранение во время плановых полевых стрельб
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: Кадр из видео
Актау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из воинских частей Мангистауской области скончался солдат срочной службы, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По факту смерти 17 февраля военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизона военно-следственными органами начато досудебное расследование", - сказано в сообщении ведомства.


На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник военно-следственного департамента МВД. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы.

По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль", - добавили в пресс-службе.


В пресс-службе Сухопутных войск уточнили, что военнослужащий погиб во время плановых полевых стрельб на полигоне "Бейнеу". При обращении с оружием солдат получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

16 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту избиения военнослужащего срочной службы в Жамбылской области.

Ранее Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.

Напомним, в январе военнослужащий погиб в Жамбылской области.

В воинской части Усть-Каменогорского гарнизона срочник погиб во время караульной службы.

В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
 
17.02.2026, 15:09 43926

Жители Алматы ощутили подземные толчки

Жители Алматы ощутили подземные толчки
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение, при этом жители города сообщают, что сирены не сработали и SMS-оповещения на телефоны не поступили.

В Алматы 17 февраля в 15.11 зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 74 километрах на восток от Алматы. Интенсивность толчков в Алматы составила 2 балла. В городе Есике и селе Тургень Алматинской области расчетная интенсивность составила 4 балла.


Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - сказано в сообщении.


По словам местных жителей, землетрясению предшествовал гул, потом произошли подземные толчки. При этом, как уверяют алматинцы, сирены не были включены и SMS-оповещения от службы спасения на телефоны не поступили.

Дополнено 17.02.2026, 16.50

Позже в МЧС рассказали, что специалисты ГУ "Казселезащита" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в ведомстве.


Напомним, в декабре прошлого года в МЧС заверили, что сильных землетрясений в Алматы не ожидается.

В январе 2024 года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.

Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
 
Теги:ЗемлетрясениеАлматы
16.02.2026, 14:19 66061

В Шымкенте неизвестные повредили 40 метров новой бетонной дамбы на реке Бадам   

Ущерб был нанесен при незаконной добыче камня из русла реки
Шымкент. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Бадам в Шымкенте повреждено порядка 40 метров новой бетонной дамбы, сообщили в акимате города.



В результате незаконной добычи камня из русла реки неизвестными лицами был нанесен ущерб гидротехническому сооружению - повреждено около 40 метров бетонной плотины. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают виновных", - сообщили в акимате.


По данным ведомства, укрепление 5,3 километра береговой линии для защиты населенных пунктов от подтопления было завершено в декабре прошлого года.

Сообщается, что подрядной организации придется восстанавливать поврежденный участок за свой счет.

В целом ситуация остается стабильной, русло реки находится под постоянным контролем, соответствующие службы ведут круглосуточный мониторинг", - добавили в акимате.

 
Теги:дамбаПовреждение
16.02.2026, 12:17 68466

Сноубордист попал под лавину в горах Алматы   

Спасателям удалось вовремя спасти его из-под завалов снега
Сноубордист попал под лавину в горах Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 14 феврали за пределами территории курорта "Шымбулак", в районе реки Чимбулачка, двое фрирайдеров вышли кататься вне подготовленных трасс и вызвали сход лавины. В результате один из них оказался под завалами снега, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.


Секунды - и один из райдеров оказался полностью под толщей снега. Без воздуха. Без возможности выбраться самостоятельно. Его напарник не растерялся и срочно сообщил о случившемся оператору канатной дороги. Информация мгновенно была передана в оперативный центр курорта", - рассказали в пресс-службе курорта "Шымбулак".


К счастью, спасателям курорта удалось вытащить райдера из-под снега живым.  

Дорогие райдеры, фрирайд - это свобода, адреналин и красивые линии. Но это еще и огромная ответственность. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждающие знаки и оценивайте лавинные риски перед выходом за пределы трасс", - обратилась администрация курорта к любителям катаний.


Напомним, в декабре прошлого года в горах Алматы погибли три туриста.
 
Теги:СходШымбулаклавина
16.02.2026, 10:57 70626

В результате взрыва в магазине в Жетысуской области пострадали три человека   

Обрушилась часть стены и крыши магазина
В результате взрыва в магазине в Жетысуской области пострадали три человека
Фото: скриншот из видео ДЧС
Талдыкорган. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 февраля 2026 года около 18.45 произошел взрыв газовоздушной смеси в продуктовом магазине "Малика" в селе Карабулак Ескельды, сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.

В результате инцидента обрушилась часть наружной стены и крыши, площадь повреждений составила около 36 квадратных метров. В результате инцидента три человека получили ранения и после обследования были доставлены в областную центральную больницу. Состояние умеренной тяжести", - проинформировали в департаменте.


Подробности инцидента в настоящее время устанавливаются.

 
15.02.2026, 18:24 86896

Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре Северо-Казахстанской области

Пожар был полностью ликвидирован
Петропавловск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в общественной бане в городе Сергеевка Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям

Сотрудниками МЧС были эвакуированы 10 посетителей. Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.


По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в пресс-службе.


В Астане при пожаре в многоэтажке эвакуировали свыше 20 человек.
 
Теги:СКОбаняПожар
14.02.2026, 19:57 97146

Шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе в области Жетысу  

Пострадавшие доставлены больницу
Шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе в области Жетысу
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного поишествия с участие пяти машин на трассе Ушарал - Достык - граница Китая в области Жетысу, сообщает национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол".

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Пострадавшие доставлены в Алакольскую районную больницу области Жетысу. На момент происшествия указанный участок автодороги был официально закрыт для всех видов автотранспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.



Также установлено, что ДТП является попутным столкновением.

Участники происшествия, игнорируя введенное ограничение и выставленные посты территориального департамента полиции, продолжили движение по полевой обходной дороге и выехали на середину закрытого участка республиканской трассы. Дополнительно в ходе проведения аварийно-спасательных работ дорожными службами из снежных заносов вызволено 12 единиц автотранспорта и спасено 9 человек", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в прошлом году трое пострадали в массовом ДТП в Алматы.
 

