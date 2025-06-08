Устранена авария на газовой скважине в Мангистауской области

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Актау. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний "Ақберен", "Оңтүстік мұнай сервис", Nobilis Corp и Varro Operating Group, сообщает пресс-служба МЧС РК.





На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.





Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность.





Также на расстоянии 60 метров от скважины были выкопаны траншеи для сбора воды в случае возникновения пожара.





Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.



