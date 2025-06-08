07.06.2025, 16:03 16011
Устранена авария на газовой скважине в Мангистауской области
Причина аварии устанавливается
Рассказать друзьям
Актау. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний "Ақберен", "Оңтүстік мұнай сервис", Nobilis Corp и Varro Operating Group, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.
Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность.
Также на расстоянии 60 метров от скважины были выкопаны траншеи для сбора воды в случае возникновения пожара.
Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.
Напомним, 6 июня произошел аварийный выброс газоводяной смеси на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает. Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group". Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
новости по теме
07.06.2025, 17:47 13641
Спустя четыре дня после ДТП: движение на трассе Тараз - Шымкент восстановлено
Фото: КазАвтоЖол
Рассказать друзьям
Шымкент. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 16.00 7 июня последствия ДТП с участием крупногабаритного грузовика на трассе Тараз - Шымкент полностью ликвидированы, сообщает "КазАвтоЖол".
За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап - от расчистки до финального контроля состояния покрытия - потребовал слаженности, техники и высокой ответственности.
Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.
Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги Тараз - Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.
07.06.2025, 09:13 25046
Подземные толчки ощутили жители Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 7 июня в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.
Жители Алматы ощутили толчки в два балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, 27 мая жители Жетысуской области ощутили подземные толчки. 25 мая землетрясение ощутили в Жамбылской области.
06.06.2025, 19:53 42811
Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении в Мангистауской области
К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат
Рассказать друзьям
Актау. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group".
Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат. На месте продолжаются работы по локализации инцидента", - уведомили в ДЧС.
Напомним, в марте выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области. При ликвидации аварии пострадали два работника.
06.06.2025, 16:53 48406
ДТП с автобусом в Астане: какую помощь окажут пострадавшим
Фото: скрин из видео
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Астаны рассказали, какая помощь будет оказана семье пострадавшей в ДТП с автобусом девочки, которой ампутировали обе ноги.
Представители акимата и автобусного парка встретились с родственниками пострадавшей.
Были определены следующие меры поддержки:
- страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);
- дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;
- в связи с тем что семья из Акмолинской области, им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;
- обеспечивается медицинская и психологическая помощь;
- оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.
Состояние ребенка остается стабильным, она переведена в профильное отделение", - сообщили в акимате.
Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы.
Еще двум пациентам, которые находятся в больницах, оказывается всесторонняя помощь. Они также получат страховые выплаты.
Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
06.06.2025, 12:35 54101
Трое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии близ Петропавловска
Фото: Петропавловск.news
Рассказать друзьям
Петропавловск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В страшной аварии вблизи Петропавловска погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на департамент полиции СКО.
ДТП произошло 5 июня около 18.30. На трассе Петропавловск - Мамлютка столкнулись автомобили "Газель" и "Мерседес".
Сразу после столкновения оба автомобиля загорелись. Из сообщения пресс-службы департамента полиции известно, что всего в аварии погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка. Еще два человека пострадали и были доставлены в медучреждения", - сообщает источник.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Стоит отметить, что за последнее время в Казахстане участились случаи смертельных аварий на дорогах.
В конце мая три человека погибли в результате лобового столкновения в ЗКО.
20 мая шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области.
28 мая участники кортежа с похищенной невестой спровоцировали аварию в Алматинской области. Девушка погибла на месте ДТП.
05.06.2025, 12:26 80241
Очередной пожар в ЖК тушат огнеборцы в Астане
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вновь произошел пожар в жилом комплексе. На этот раз пожарные тушат возгорание в ЖК на улице Тәуелсиздик в районе Сарайшык.
По предварительной версии, возгорание произошло в кабельной шахте с 5-го по 12-й этаж.
Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала. На месте силы и средства работают по повышенному рангу", - сообщили в МЧС.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее в столичном микрорайоне Нура произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек". Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно.
04.06.2025, 17:57 111901
Пятеро детей погибли в результате пожара в одном из сел на западе Казахстана Дополнено
Рассказать друзьям
Уральск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Жымпиты Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров. Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице. Пожар полностью ликвидирован", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на месте работают силы и средства ДЧС ЗКО. Кроме того, к месту вызова выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС.
Дополнено 04.06.2025, 20.56
Аким ЗКО Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. И добавил, что со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ДЧС, департамента полиции, медицинские работники и другие профильные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал аким ЗКО.
Ранее в Астане произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек".
04.06.2025, 13:25 113366
О состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом девочки рассказали медики
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние девочки, которой ампутировали обе ноги после аварии с автобусом в Астане, стабилизировалось.
По состоянию на 4 июня пострадавшие в результате ДТП 3 пациента продолжают получать стационарное лечение", - проинформировали в управлении здравоохранения столицы.
Девочка пока остается в реанимации, но уже пришла в сознание.
Ее жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Она находится под наблюдением. Если сегодня состояние пациентки улучшится, ее переведут в обычную палату", - уточнили в ведомстве.
Рядом с девочкой находится ее мама. С ними работают психологи.
Еще одна пострадавшая, которая находилась в реанимации, переведена в отделение политравмы.
Ее состоянию и жизни ничего не угрожает", - отметили в управлении.
Третий госпитализированный пациент также продолжает получать стационарное лечение. Его состояние стабильное, без ухудшений.
Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.06.2025, 09:07Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 7 июня 07.06.2025, 12:0442081Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности 07.06.2025, 11:5536901В Мангистауской области приостановили деятельность 12 стройкомпаний 07.06.2025, 12:1335241Казахстан и Китай рассматривают возможность привлечения займа на сумму свыше 1 млрд юаней 07.06.2025, 14:1130656В Минобороны сделали заявление о задержании призывников 01.06.2025, 09:11370016В Казахстане ожидаются дожди с грозами 02.06.2025, 21:00342931Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций 02.06.2025, 08:25322261Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 02.06.2025, 12:54318216Дорогу на термальные источники в Алмарасане закроют на реконструкцию до 3 июля 03.06.2025, 09:28306831Свыше 5 млрд тенге выделено на строительство водопроводных сетей в Костанайской области 30.05.2025, 08:29445581Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52435356Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 31.05.2025, 09:11387931Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая 31.05.2025, 19:59379941В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи 01.06.2025, 09:11370016В Казахстане ожидаются дожди с грозами
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?