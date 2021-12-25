На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений

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АТЫРАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На Атырауском НПЗ произошел инцидент - шлам со сточными водами попал в канал нормативно-очищенных сточных вод, передает KAZAKHSTAN TODAY.



На месте инцидента работают специалисты завода. Ситуация управляемая и находится под контролем, заверили в пресс-службе завода.



"По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического режима очистных сооружений объектов водоснабжения и водоотведения, управляемых подрядной организацией. Создана комиссия с участием экоомбудсмена для выяснения причин инцидента. Результаты расследования будут сообщены общественности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры".



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