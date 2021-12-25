На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений
24.12.2021, 13:17 8801
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На Атырауском НПЗ произошел инцидент - шлам со сточными водами попал в канал нормативно-очищенных сточных вод, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На месте инцидента работают специалисты завода. Ситуация управляемая и находится под контролем, заверили в пресс-службе завода.
"По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического режима очистных сооружений объектов водоснабжения и водоотведения, управляемых подрядной организацией. Создана комиссия с участием экоомбудсмена для выяснения причин инцидента. Результаты расследования будут сообщены общественности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры".
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 ДЕКАБРЯ - Розовый дым на титаномагниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием того, что в цехах проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации издания YK-news.kz, в департаменте экологии ВКО сообщили, что источником залпового выброса дыма розового цвета, встревожившего устькаменогорцев 21 декабря, стал технологический процесс очистки хлораторной.
Мы получили по этому красному дыму официальное пояснение от предприятия. Есть там второй цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов. Очистка производится подачей водяного пара... То есть чистили одновременно четыре трубы, это и стало причиной большого объема этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объем. Но как мы все видим на видеозаписи, окраска была высокая. Соответственно, все эти моменты мы будем выяснять в ходе проверки. Сейчас идут проверочные мероприятия. И по их результатам мы дадим официальную пресс-конференцию", - сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Глава департамента также отметил, что экологи фактически не имеют возможности своевременно попадать на территорию промышленных предприятий, поскольку их допуск туда затрудняется большим количеством условий, отнимающих много времени.
21 декабря по факту появления красного дыма на производственной площадке Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината мы попасть на проверку не смогли. У нас заняло время регистрация проверки. И согласно их регламенту работы, они после 17 часов закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной. И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!", - заявил Алиев.
Главный эколог области высказал мнение, что в подобных случаях представители соответствующих государственных органов должны допускаться без регистрации и подготовительных мероприятий, без бюрократических процедур, которые не позволяют оперативно оценить возникающие ситуации, сообщает источник.
По его мнению, необходимо создавать оперативную группу, состоящую из представителей промбезопасности, технического отдела ДЧС и экологов. Она должна допускаться на промышленные предприятия в полном составе и работать без помех. Соблюдение технологического регламента производства - прерогатива департамента промбезопасности. Задачей спасателей является принятие мер по гражданской безопасности. Департамент экологии оценивает совокупный вред, нанесённый промышленным инцидентом.
Разрозненность действий этих органов без единой рабочей группы создает ту ситуацию, которая позволяет предприятиям избежать своевременных проверочных мероприятий, в ходе которых могли бы прояснить ситуацию, которая произошла на производстве", - заключил Алиев.
Как сообщалось ранее, густой розовый дым в районе АО "УК ТМК" напугал жителей Усть-Каменогорска, а также близлежащих сел.
В Карагандинской области гололед стал причиной смертельного ДТП
24.12.2021, 12:06 9876
КАРАГАНДА. 24 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области водитель легкового автомобиля из-за гололеда выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим авто. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 декабря, примерно в 13.00 34-летняя водитель автомашины "Ниссан Тида", по предварительным данным, двигаясь по автодороге Кызылорда - Павлодар в сторону города Караганды в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной "Вольво" под управлением 37-летнего водителя, который двигался со стороны Караганды в Жезказган", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В результате удара обе машины сильно покорежило. 57-летняя пассажирка "Ниссан Тида" погибла еще до приезда медиков. Водителя "Ниссан Тида" забрали на скорой в больницу, пишет ЕKaraganda.kz.
Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.
В Костанайской области нетрезвый директор школы сбил подростка
24.12.2021, 09:01 11061
КОСТАНАЙ. 24 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области нетрезвый директор школы за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ДТП произошло в Джангельдинском районе 20 декабря, около 18.40. На пересечении улиц Мауленова и Кулжанова 62-летний водитель сбил 14-летнюю местную жительницу. Водителем оказался директор местной школы им. Ш. Уалиханова, сообщает "Наша газета".
По результатам освидетельствования у водителя выявлена легкая степень алкогольного опьянения. По факту ДТП ведется расследование, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что пострадавшая девушка была доставлена в Джангельдинскую районную больницу.
Диагноз: ушиб мягких тканей правой ягодичной области, испуг. Девушка была обследована и отпущена домой. Повреждений и травм нет", - рассказали в пресс-службе.
В управлении образования Костанайской области отметили, что если того потребуют правоохранительные органы, отдел образования Джангельдинского района отстранит директора от работы на время судебных действий в соответствии со статьей Трудового кодекса 48, пункт 2, подпункт 6.
Сейчас директор школы находится на больничном, поэтому по закону мы не имеем права принимать какие-либо меры. После его выхода на работу вопрос будет рассмотрен отделом образования на совете по педагогической этике", - пояснили в пресс-службе управления образования.
В Павлодарской области на трассе загорелся автобус с детьми
23.12.2021, 20:42 15886
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 23 ДЕКАБРЯ -23 декабря на трассе между селами Ефремовка и Даниловка полностью сгорел микроавтобус "Газель" 2007 года выпуска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
До прибытия пожарных из салона с помощью водителя эвакуировались шестеро детей, сообщает Pavlodarnews.kz.
Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарных. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
В результате инцидента никто не пострадал.
Горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.
23.12.2021, 16:50 19216
Фото: eKaraganda
КАРАГАНДА. 23 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау" рабочего придавило металлическими стойками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Несчастный случай на шахте "Шахтинская" произошел 22 декабря. Двое шахтеров выполняли работы по отгрузке металлостоек. Внезапно металлостойки стали падать с платформы. Одного из шахтеров придавило. К счастью, угрозы жизни горняка нет. Известно, что он получил черепно-мозговую травму и перелом руки", - сообщает ekaraganda.kz.
Коллеги освободили шахтера, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и перелом руки, уточняет агентство КазТаг.
Пострадавшего осмотрели в больнице города Шахтинска. Был перенаправлен в клинику Макажанова. Госпитализирован в отделение экстренной травматологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - подтвердили информацию в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в Карагандинской области погибли шесть человек, еще двое пострадали.
21 декабря в ответе на депутатский запрос премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности и наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге.
Сбившей насмерть женщину с ребенком автоледи грозит до 10 лет тюрьмы
22.12.2021, 10:41 44611
Фото: кадр с видео
АКТАУ. 22 ДЕКАБРЯ - Задержана автоледи, сбившая насмерть мать с ребенком на пешеходном переходе в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Судя по видео, иномарка протащила пострадавших более десяти метров. Известно, что за рулем находилась 42-летняя жительница Актау. По словам полицейских, она была трезва. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Если вину водителя докажут, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Пока подозреваемая на 72 часа водворена в изолятор, сообщает телеканал "Астана".
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4 УК РК. Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.
Пятилетнюю девочку в состоянии клинической смерти доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали разрыв внутренних органов. Медики экстренно провели операцию, однако спустя полтора часа малышка скончалась на операционном столе.
В Алматинской области мужчину насмерть придавило металлической конструкцией
21.12.2021, 21:14 72256
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - Трагедия произошла ночью 20 декабря в селе Байсерке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В оперативную дежурную Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что в Илийском районе при погрузке кукурузы металлической конструкцией придавило человека.
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью бензореза вырезали дно металлической конструкции. С помощью крана подняли накопитель и извлекли тело погибшего 1982 года рождения.
В Петропавловске на пешеходном переходе сбили двух школьников
21.12.2021, 20:26 71426
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 20 декабря около 14.00. по улице Жумабаева на нерегулируемом пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие подростки 2008 и 2009 годов рождения с различными травмами были доставлены в Детскую областную больницу, сообщает пресс-служба управления полиции Петропавловска.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), направленное на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.