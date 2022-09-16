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В 145 км от Алматы произошло землетрясение

15.09.2022, 11:29 15196
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В 145 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 15 сентября в 10.16 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 7,2. Магнитуда MPV 3,4. Глубина 10 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено

16.09.2022, 09:49 701
Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено
Фото: МО РК
КОСТАНАЙ. 16 СЕНТЯБРЯ - Диверсия не могла стать причиной возникновения лесных пожаров в Костанайской области, сообщили в прокуратуре региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар 24", сейчас проверяют другие версии, а именно - неосторожное обращение с огнем. Не исключается и версия умышленного поджога. Однако пока она тоже не подтвердилась. 
 
Напомним, вчера стало известно о задержании руководителя Басаманского лесного хозяйства. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать подобные должности. 
 

Это в том числе включает бездействие со стороны руководителя данного учреждения и непринятие своевременных мер по устранению лесного пожара в лесном фонде. Прокуратурой рассматриваются уголовные дела: умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб, а также уничтожение и повреждение лесов. На сегодняшний день признаков умышленного поджога либо диверсии не установлено", - сказал прокурор управления прокуратуры Костанайской области Нурсултан Сатубалдин.

 

Сообщение о минировании жилого дома поступило в полицию Алматы

15.09.2022, 17:13 10266
АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - В полицию Алматы поступило сообщение о минировании многоквартирного жилого дома на улице Жамбыла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

14 сентября в 23.45 в дежурную часть УП Медеуского района поступило сообщение о том, что в одном из домов города Алматы заложена бомба. На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города",- сообщили в департаменте полиции города. 

 
Данный факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 273 УК Республики Казахстан - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". 
 
В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, 12 сентября лжетеррорист сообщил о минировании торгового дома в Алматы. 
 

В Жетысуской области подросток насмерть разбился на мотоцикле

15.09.2022, 10:08 15951
Фото: Polisia.kz
ТАЛЫДКОРГАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В селе Талдыбулак Кербулакского района области Жетысу 14-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, 14-летний школьник, управляя мотоциклом китайского производства, выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima. 
 
Сообщается, что ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. На месте ДТП продолжают работать сотрудники районной полиции, которые выясняют все обстоятельства дорожной аварии. 
 
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК. 
 

В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением

14.09.2022, 17:08 24196
В Павлодарской области четверо школьников госпитализированы с пищевым отравлением
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 14 СЕНТЯБРЯ - В Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников госпитализированы в детскую областную больницу с пищевым отравлением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, экстренное извещение из щербактинской больницы об учениках основной общеобразовательной школы № 2 с возможным пищевым отравлением санэпидемиологам поступило 9 сентября.

По словам главного врача щербактинской районной больницы Алмаза Мекишева, пятерым помощь оказали в приемном покое и отправили на амбулаторное лечение. Четверых детей направили на госпитализацию в детскую областную больницу. 
 
Санэпидемиологи предположили, что ученики могли отравиться в школьной столовой, но версию еще не подтвердили. 
 

При эпидемиологическом расследовании выяснили, что 7 и 8 сентября дети ели рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот. В домашнем очаге все контактные лица здоровы", - добавили в областном управлении санэпидконтроля. 

 
Специалисты начали внеплановые проверки в столовой СОШ № 2, в том числе обследуют сотрудников ИП, работающих в общепите. Отобрали на анализ питьевую воду и продукты. Результаты лабораторных исследований пока не готовы. 
 
По информации издания, у госпитализированных детей выявили бактерии рода шигелл - ShigellaSonne. Они показывают наличие пищевого отравления. Новых случаев пищевых отравлений в СОШ № 2 не зарегистрировано. 

Эпидемиологическое расследование продолжается.
 

Грузовик насмерть сбил велосипедистку в Шымкенте

14.09.2022, 11:51 27871
Грузовик насмерть сбил велосипедистку в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 14 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте 12 сентября водитель грузовика совершил смертельный наезд на 50-летнюю велосипедистку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
50-летняя жительница Шымкента скончалась на месте от полученных травм.
 
Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека". 
 
По делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение, сообщает Polisia.kz.
 

В Алматинской области произошло землетрясение

13.09.2022, 19:50 34981
КОНАЕВ. 13 СЕНТЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября в 18.44.04 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 90 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

В детском саду Павлодара произошел пожар

13.09.2022, 13:01 39756
В детском саду Павлодара произошел пожар
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 13 СЕНТЯБРЯ - В детском саду № 53 города Павлодара произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из здания эвакуировали 30 детей и трех сотрудников, информирует Pavlodarnews.kz. 

На первом этаже в щитовой загорелись электропровода. Площадь составила 0,5 квадратного метра", - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. 

 
На месте работали 19 сотрудников с пятью единицами техники ДЧС, четыре специалиста Центра медицины катастроф. 
 
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. 
 
Ранее сообщалось, что сосед спас четверых детей во время пожара в Семее. 
 

Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб

12.09.2022, 20:48 49321
Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб
Фото: Кадр видео
АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - ДТП произошло 12 сентября около 08.00 на 400/386-м км трассы Атырау - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Lada Largus, направлявшийся в сторону Бейнеу, не справился с управлением и опрокинулся, сообщает "Лада".
 
В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой.

 

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