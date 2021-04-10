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В 230 километрах от Алматы произошло землетрясение

09.04.2021 8965
АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, произошедшее в 230 километрах на юго-восток от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции 9 апреля, в 11.54, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 230 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 8,8, магнитуда MPV - 4,0. Подземные толчки залегали на глубине 15 километров. 
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется, сказано в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".
 

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