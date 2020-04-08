Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - В 357 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,4, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 7 апреля 2020 года, в 03.29 (6 апреля 2020 года в 21.29 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 357 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 8,6. Магнитуда MPV - 43,4. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства