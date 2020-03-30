В 390 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - В 390 километрах от Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 29 марта 2020 года, в 10.51 (29 марта 2020 года в 04.51 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 390 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 9,8. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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