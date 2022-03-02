В Акмолинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

КОКШЕТАУ. 1 МАРТА - 1 марта в селе Купчановка Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 81 квадратный метр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прибытии пожарного подразделения дом полностью был охвачен огнем. В ходе тушения на месте пожара обнаружено три обгоревших тела - двух женщин 1976 года рождения и 1987 года рождения, а также мужчины 1994 года рождения. Один мужчина смог спастись, взломав окно, он же и вызвал пожарных.
Позднее сообщение о пожаре привело к быстрому распространению огня, буквально в считанные минуты дом полностью был охвачен огнем", - рассказал начальник управления государственно-пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.
Пожар локализован в 03.10, ликвидирован в 04.55. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выезжали 11 сотрудников ДЧС и 3 единицы техники.