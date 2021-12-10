В Актау сгорел пассажирский автобус

АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ -9 декабря в 17.31 автобус марки ПАЗ-320530 загорелся на проезжей части, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прибытии пожарного подразделения пассажиры в салоне автобуса отсутствовали. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается, сообщает "Лада".
По информации ДЧС региона, ликвидировать пожар удалось в 17.43.
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В Уральске четырехлетний ребенок выпал из окна
09.12.2021, 20:51 92098
УРАЛЬСК. 9 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел 9 декабря в двухэтажном многоквартирном доме по улице Кекильбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Четырехлетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна второго этажа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Врачи диагностировали у мальчика ушиб височной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и госпитализировали его в областную детскую многопрофильную больницу.
30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
27 октября в Рудном девочка упала с балкона пятого этажа.
20 октября в Атырау ребенок погиб, выпав из окна шестого этажа.
17 октября в Актау маленькая девочка забралась на подоконник девятого этажа и просила о помощи.
В Мангистауской области на трассе из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля
09.12.2021, 18:46 112888
Фото: скрин с видео
АКТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 8 декабря. В 23.10 на номер 102 поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Полицейские помогли поднять автомобили трактором, сообщает "Лада".
Полицейские просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
Напомним, 8 декабря, с 96-го по 101-й километры трассы Жетыбай - Шетпе образовалась большая помеха движению из-за пыльной бури.
Уже второй день на территории области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы
09.12.2021, 11:58 97201
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в Алматы автобус, следуя по улице Момышулы, совершил смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации департамента полиции Алматы, трагедия произошла сегодня в 6.10.
Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода - гражданку М. 1961 года рождения. Предположительно, она переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.