В Актау шесть человек унесло в море на сапбордах

Фото: ДЧС Мангистауской области

АКТАУ. 16 ИЮЛЯ - В Актау за один день спасатели оказали помощь шестерым сапбордистам и двум мужчинам на надувной лодке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 июля напротив жилого массива "Приморский" в море на сапбордах унесло трех человек - двое из них 1991 года рождения, третий - 1993 года рождения, сообщает " Лада ".

Этим же вечером сотрудники ДЧС спасли еще трех человек 1975, 2004 и 2008 годов рождения, катавшихся на сапбордах в море. Медики оказали им первую помощь.

Третья спасательная операция прошла в селе Акшукур Тупкараганского района. На надувной лодке далеко от берега унесло двух человек 1987 и 1988 годов рождения. Спасенных мужчин передали работникам Центра скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи.