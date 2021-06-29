В Актау утонула шестилетняя девочка

АКТАУ. 28 ИЮНЯ - Девочка 2015 года рождения утонула в Актау 27 июня. В Мангистаускую областную детскую многопрофильную больнице ее доставили без признаков жизни в 21.15, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ребенок купался на одном из городских пляжей. Родители девочки, проживающие в селе Батыр, были рядом с ней, сообщает " Лада ".

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, они не получали сообщений о происшествии.

13 июня в СКО спасатели обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала несколько дней назад. Тело ребенка обнаружили в 07.35 в реке Есиль, в семи километрах от села Покровки Есильского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

2 июня в селе Мерген Северо-Казахстанской области брат и сестра 9 и 11 лет утонули на глазах у родителей.

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