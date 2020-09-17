В Актобе в результате столкновения автобуса с автомобилем пострадали 9 человек

Актобе. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Актобе в результате столкновения маршрутного автобуса с легковой автомашиной пострадали 9 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала "Хабар 24" , ДТП произошло в 11.20 в районе хлебокомбината в Актобе.

37-летняя женщина, водитель автомашины Mercedes Benz, разворачиваясь с парковки ресторана "Ланцелот", столкнулась с маршрутным автобусом марки ПАЗ.





В результате водитель легковой автомашины и 7 пассажиров автобуса обратились с Больницу скорой медицинской помощи, еще один пассажир был доставлен в Областную детскую клиническую больницу.

Водитель легковой автомашины, начав движение с парковки ресторана "Ланцелот" перед началом выполнения маневра не убедилась, что он будет безопасным и не создаст помех другим участникам движения, перед разворотом налево заблаговременно не заняла соответствующее крайнее положение и допустила столкновение с автобусом марки ПАЗ-320402, который двигался в попутном направлении. По данному факту проводятся следственные действия", - рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

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