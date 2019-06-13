Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алмалинском районе Алматы горел банный комплекс, передает Kazakhstan Today.

12 июня 2019 года, в 08.09, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении банного комплекса по адресу: Алмалинский район, улица Хусаинова, 2. К моменту прибытия пожарных расчетов происходило горение деревянного здания банного комплекса открытым пламенем.

Создалась угроза распространения огня на весь комплекс общей площадью 900 квадратных метров и на близлежащий частный жилой дом", - сообщила официальный представитель городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сандугаш Баймухамбетова.

Он уточнила, что принятыми мерами был предотвращен переход пожара на жилой дом, пожар локализован в 08.34 и ликвидирован в 09.33. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 9 единиц техники и 32 сотрудника Службы пожаротушения Алматы.

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