Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы горел контейнер, переоборудованный под вулканизацию, жертв и пострадавших нет, сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

По данным ведомства, 15 февраля 2017 года в 07.45 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении вулканизации по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 133. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 9 минут, в 07.54. Информация по прибытию огнеборцев подтвердилась: горел контейнер, переоборудованный под вулканизацию, передает Kazakhstan Today.

Пожар локализован в 08.00 и ликвидирован в 08.11. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС.

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