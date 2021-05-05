В Алматинской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб человек

ТАЛДЫКОРГАН.4 МАЯ - В Алматинской области близ села Панфилова при столкновении с грузовым автомобилем погиб 32-летний пассажир легкового автомобиля "Тойота", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, смертельное ДТП произошло около 11.45 на 24-м километре автодороги Алматы - Кокпек - Коктал.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины "Тойота", двигаясь в восточном направлении близи села Панфилова, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "HOWO", - сказано в сообщении ведомства.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался 32-летний пассажир Тойоты, а водитель легковушки с различными телесными ранениями доставлен в ЦРБ города Талгара.

В полиции добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства