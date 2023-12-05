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В Алматинской области полиция начала расследование массовой драки школьников
Фото: Polisia.kz
Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полиция начала расследование после массовой драки учеников одной из школ села Жапек батыр, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции. В ходе проверки установлено, что 29 ноября между учеником 9-го класса 2008 года рождения и учеником 10-го класса 2007 года рождения возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что учащиеся, совершившие хулиганские действия, привлечены к административной ответственности.
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В отношении всех родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, собраны административные материалы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов), также в отношении самих малолетних составлены протокола по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним)", - добавили в полиции.
Сообщается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Также с участием психологов проводится профилактическая воспитательная работа с участниками данного инцидента.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).