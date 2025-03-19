В Алматинской области поезд насмерть сбил мужчину

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Уральск. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области в результате таяния снега поднялся уровень рек Таян в селе Актай-сай и Жаксыбай в селе Коржын, - В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области в результате таяния снега поднялся уровень рек Таян в селе Актай-сай и Жаксыбай в селе Коржын, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





Вследствие чего произошел перелив воды через подъездные пути в села. Угроз населенным пунктам нет. На местах задействованы спасатели для переправы населения при необходимости", - сообщили в пресс-службе.





Также на реке Калдыгайты в селе Каратобе Каратобинского района военнослужащие из Актобе наполняют и укладывают мешки с инертными материалами. Кроме того, для берегоукрепительных работ задействована погрузочная техника.





Уровни рек не достигают опасных отметок", - заверили в ведомстве.





Между тем, в Петропавловске откачивают талые воды с помощью 40 мотопомп и 30 ассенизаторных машин, сообщили в акимате Северо-Казахстанской области.





В регионе продолжаются протипаводковые меры. На сегодняшний день из населенных пунктов области вывезено 1,3 миллиона кубических метров снега, из которых 900 тысяч кубов приходится на Петропавловск. В настоящее время городские службы сосредоточены на откачке талых вод, особенно в микрорайонах Береке, Рабочий и Бірлік", - добавили в пресс-службе.









Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.



