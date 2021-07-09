В Алматы близ Шымбулака горел грузовик

АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - 8 июля, в 18.39, пожарные расчеты выехали на сообщение о горении автомобиля в сторону Шымбулака, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Горел автомобиль "Форд-Транзит" перевозивший твердые бытовые отходы. Грузовик потушили пеной. Это позволило предотвратить загорание бензина и дальнейший взрыв, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

Пожар ликвидирован в 19.00. Жертв и пострадавших нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства