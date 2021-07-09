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В Алматы близ Шымбулака горел грузовик

08.07.2021 4996
Фото пресс-службы ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - 8 июля, в 18.39, пожарные расчеты выехали на сообщение о горении автомобиля в сторону Шымбулака, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Горел автомобиль "Форд-Транзит" перевозивший твердые бытовые отходы. Грузовик потушили пеной. Это позволило предотвратить загорание бензина и дальнейший взрыв, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
 
Пожар ликвидирован в 19.00. Жертв и пострадавших нет.
 

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