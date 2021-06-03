Система Orphus

В Алматы горели склады

02.06.2021 8398
В Алматы горели склады
Фото из соцсетей
АЛМАТЫ. 2 июня - 2 июня, в 19.23, силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу проспект Райымбека, дом 92, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в ДЧС города, поступило сообщение о черном густом дыме. 
 
Как выяснилось, горели складские помещения. На месте была развернута работа штаба, создано два пожарных участка с южной и северной стороны, поданы стволы автоцистерны. 
 
В 19.45 пожар был локализован. В 19.54 - ликвидирован. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая