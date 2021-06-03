В Алматы горели склады

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АЛМАТЫ. 2 июня - 2 июня, в 19.23, силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу проспект Райымбека, дом 92, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС города, поступило сообщение о черном густом дыме.

Как выяснилось, горели складские помещения. На месте была развернута работа штаба, создано два пожарных участка с южной и северной стороны, поданы стволы автоцистерны.

В 19.45 пожар был локализован. В 19.54 - ликвидирован.

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