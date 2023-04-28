В Алматы горит сухостой на склоне горы Мохнатка  

Фото: МЧС РК

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Актобе. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области эксперты начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья.





Как сообщает телеканал "КТК", сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда. Только на ремонт одной гимназии и спортивного комплекса понадобится больше 200 миллионов тенге. Помимо учебного заведения и оздоровительного комплекса, под воду тогда ушли и 78 частных домов.





Физкультурно-оздоровительный комплекс первым принял удар. Талая вода затопила подвал и весь первый этаж. Сейчас там уже сухо, но объект придется капитально ремонтировать. Для этого, по подсчетам экспертов, понадобится не меньше 140 миллионов.





При этом, восстановление гимназии обойдется дешевле: в 100 миллионов тенге. Изначально предполагалось, что после таких разрушений дети сюда вряд ли вернутся. Но эксперты пришли к выводу, что гимназию можно отремонтировать. Чиновники рассчитывают успеть все до сентября.





На первом этаже образовались трещины в стенах столовой, библиотеки, уборных, спортзале. Некоторые даже перегородки. Ненесущие перегородки наклонились, и были повреждены напольные покрытия. Мы ставим такую задачу: чтобы в летний период - каникулярный период - начать и завершить ремонт", - заявил заместитель руководителя управления образования Актюбинской области Женисбек Акбергенов.





Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.





15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.





Как сообщил замруководителя аппарата акима Актюбинской области - пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению. Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.