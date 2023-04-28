27.04.2023, 20:33 9991
В Алматы горит сухостой на склоне горы Мохнатка
Фото: очевидцы
Рассказать друзьям
Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 27 апреля, в 20.00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы в количестве более 30 сотрудников с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлен в Медеуский район по сообщению, что горит сухостой на склоне горы Мохнатка на площади 100 кв. м со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
Информация доведена до Иле-Алатауского ГНПП.
К месту загорания на высоту пожарные добираются пешком в связи с невозможностью применения техники и темным временем суток.
В ДЧС подчеркнули, что угрозы распространения огня нет.
новости по теме
28.04.2023, 08:44 476
В Актюбинской области начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья
Сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Актобе. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области эксперты начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья.
Как сообщает телеканал "КТК", сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда. Только на ремонт одной гимназии и спортивного комплекса понадобится больше 200 миллионов тенге. Помимо учебного заведения и оздоровительного комплекса, под воду тогда ушли и 78 частных домов.
Физкультурно-оздоровительный комплекс первым принял удар. Талая вода затопила подвал и весь первый этаж. Сейчас там уже сухо, но объект придется капитально ремонтировать. Для этого, по подсчетам экспертов, понадобится не меньше 140 миллионов.
При этом, восстановление гимназии обойдется дешевле: в 100 миллионов тенге. Изначально предполагалось, что после таких разрушений дети сюда вряд ли вернутся. Но эксперты пришли к выводу, что гимназию можно отремонтировать. Чиновники рассчитывают успеть все до сентября.
На первом этаже образовались трещины в стенах столовой, библиотеки, уборных, спортзале. Некоторые даже перегородки. Ненесущие перегородки наклонились, и были повреждены напольные покрытия. Мы ставим такую задачу: чтобы в летний период - каникулярный период - начать и завершить ремонт", - заявил заместитель руководителя управления образования Актюбинской области Женисбек Акбергенов.
Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.
15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Как сообщил замруководителя аппарата акима Актюбинской области - пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению. Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.
26.04.2023, 16:53 31206
Пожарные спасли 17 человек из крупного пожара в одной из многоэтажек Караганды
Фото: Instagram/qaragandy_tjd
Рассказать друзьям
Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из пятиэтажек в центре Караганды произошел пожар, спасено 17 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.
26 апреля в 13.57 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Бухар Жырау, 58а. Произошло горение балкона на 5-м этаже, огонь распространился на кровлю жилого дома", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков спасено 17 человек (из них 5 детей) и по лестничному маршу эвакуировано 40 человек (из них 13 детей). Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Оперативно принятыми мерами пожар был локализован в 15.20, в 15.35 ликвидирован.
Отмечается, что пожарными не допущено распространения огня на жилые квартиры. В тушении были задействованы 68 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавших нет.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать открытый источник огня (сигареты, зажигалка).
26.04.2023, 08:56 41616
В одном из гаражей в Уральске произошел пожар, погибли три человека
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
Рассказать друзьям
Уральск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 апреля в 20.58 в Уральске произошел пожар в гараже на площади 30 квадратных метров с переходом на кровлю частного жилого дома на площади 42 квадратных метров. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.
Внутри гаража также загорелся автомобиль ВАЗ-2121 (Нива). В гараже были обнаружены тела трех человек.
Пожар локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.02. Из гаража пожарные извлекли 4 кислородных баллона емкость по 50 литров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщает портал "Мой город", по предварительной информации, в гараже произошел взрыв. Гараж расположен недалеко от городского парка культуры и отдыха.
26.04.2023, 08:13 42481
Ограничительные мероприятия введены в Костанайской области из-за бруцеллеза
Рассказать друзьям
Костанай. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничительные мероприятия по бруцеллезу введены в трех районах Костанайской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье.
Всего заболело порядка четырехсот голов крупного рогатого скота. Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования. Проверяют на бруцеллез лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков, сообщает "Хабар 24".
В поселке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллез, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населенных пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.
Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллез будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются", - сообщила заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
25.04.2023, 20:08 54571
Подозреваемый в вымогательстве житель Павлодара поджег себя
Рассказать друзьям
Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 24 апреля в 00.05 в полицию поступил сигнал, что на пересечении улиц Малайсары батыра и Малой объездной мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег себя, сообщает Pavlodarnews.kz.
29-летнего павлодарца госпитализировали с ожогами головы, рук, ног, шеи. На областной станции скорой помощи добавили, что у него был травматический шок второй степени.
Супруга пострадавшего заявила в социальных сетях, что акцию самоподжога он устроил вместе с соседом из-за давления полицейских: их обвиняют в вымогательстве.
Мужчина подозревается в вымогательстве у жителя Павлодара. В соответствии с первым подпунктом третьего пункта статьи 77 Конституции РК, первой частью статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса человек считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не признают вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в областном департаменте полиции.
В ведомстве добавили, что начали досудебное расследование по первой части статьи 105 УК РК (доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения).
Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У него обгорело 65% тела. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В сентябре 2022 года в Астане сотрудники центра оперативного управления столичного ДП выявили мужчину, который на проспекте Мэнгілік Ел пытался совершить самоподжог. Как выяснилось, 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в Семее.
25.04.2023, 18:09 58721
В Костанайской области потушили крупный пожар
Фото: ДЧС Костанайской области
Рассказать друзьям
Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в 13.08 в результате пожара в селе Заречное полностью сгорел одноэтажный жилой дом, а также легковой автомобиль и хозяйственные постройки, в которых находились 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы. Площадь пожара составила 167 кв. м, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Горела кровля строящегося дома на площади 80 кв. м. Из-за сильного ветра огонь охватил веранду и чердачное помещение рядом стоящего жилого дома на площади в 3 кв. м. Благодаря оперативным и своевременным действиям пожарных удалось отбить пламя и спасти жилой дом.
По предварительным данным, во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу при тушении огня. Жертв и пострадавших нет.
На месте пожара работали силы и средства ДЧС и коммунальных служб в составе 11 единиц техники и 39 человек.
В 14.46 объявлена общая локализация. Пожар ликвидирован в 15.45.
25.04.2023, 17:47 60481
Жители Мангистауской области ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 апреля, в 13.56 по времени Астаны в управление кризисными ситуациями ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в селах Кызан и Тущыкудык произошло землетрясение длительностью около 10 секунд, сообщает "Лада".
По информации сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ), в селах Кызан и Тущыкудык ощущалось землетрясение магнитудой 2-3 балла. Также подземные толчки почувствовали жители Актау.
25.04.2023, 15:40 61856
Школьников в Атырауской области перевели на удаленку из-за вспышки кори
Рассказать друзьям
Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько классов одной из школ Атырауской области перевели на дистанционку из-за кори.
Признаки инфекции выявили у троих детей, передает портал "Мой город".
В средней школе имени Жамбыла в селе Жанаталап у одного пятиклассника и двух третьеклассников обнаружили признаки кори. Поэтому с 25 апреля по второе мая третьи и пятые классы переходят на дистанционный формат обучения. В это время в школе проведут дезинфекцию и санитарную уборку", - сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова на брифинге в РСК.
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, всего в регионе со второго марта по 24 апреля зарегистрировали 15 случаев с подозрением на корь.
Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырем случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в отношениях с больными", - сказал руководитель департамента Мадениет Танауов.
По эпидемиологическим показателям против кори вакцинировали семерых контактных.
Ранее сообщалось, что экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области. Меры было решено принять после выявления заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Всего в марте в республике зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
7 апреля министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация. Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью.
В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости. Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщают врачи.
Читаемое
27.04.2023, 08:18Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана 27.04.2023, 11:2447171Президент высказался о попытках разжигания межэтнической розни и подрыва согласия в Казахстане 27.04.2023, 11:40Токаев поручил принять меры по устранению этносоциальной напряженности и всеобщему овладению госязыком45991Токаев поручил принять меры по устранению этносоциальной напряженности и всеобщему овладению госязыком 27.04.2023, 11:5745381В Казахстане учредят две премии и госнаграду АНК 27.04.2023, 12:4544681Сколько получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Алматы 21.04.2023, 16:46150451Стоимость платных парковок увеличится в Алматы 21.04.2023, 14:22140951Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 21:49138441Экибастузская ГРЭС-2 повысит тариф на электричество на 46% 21.04.2023, 12:00128496Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 11:01123196Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 01.04.2023, 12:05218551Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07189661Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 07.04.2023, 16:53177611Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 01.04.2023, 09:13172696Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь171236Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?