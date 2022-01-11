В Алматы горят правительственные здания

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АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ – В Алматы сторонники массовых беспорядков подожгли здания акимата, генпрокуратуры и районного филиала партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что из акимата успели вывести всех сотрудников до начала штурма. Кто-то из них работал удаленно, сообщает zakon.kz.

Очевидцы также сообщают, что в городе горит здание прокуратуры и районного филиала партии Nur Otan.

Из бизнес-центра у площади Республики эвакуируют людей. Также сообщается о раненых на самой площади. В центре города протестующие поджигают машины

Тем временем в Нур-Султане на пересечении улиц Валиханова и Сейфуллина закрыты крупные торговые дома: "Артем", "Магнум" и "АйМакТау". Около "Магнума" стоит много полицейских машин, сообщает zakon.kz в Телеграм.

У городского акимата выставлены патрули, территория огорожена лентами. Жители столицы жалуются на отсутствие мобильной связи и интернета.





Напомним, в связи с беспорядками в столице введен режим ЧП и объявлен комендантский час с 23.00 до 07.00. В городе установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. ЧП будет действовать с 5 января до 00:00 19 января 2022 года.

В Казахстане четвертый день продолжаются массовые акции протеста, которые начались в Мангистауской области , в воскресенье, 2 января, и были вызваны повышением цен на сжиженный газ.

Как сообщалось ранее, в Мангистауской области начались протесты сразу после Нового года и прошли в Жанаозене, селах Акшукур и Курык, Актау и других регионах Казахстана.