В Алматы горят правительственные здания

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Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что из акимата успели вывести всех сотрудников до начала штурма. Кто-то из них работал удаленно, сообщает zakon.kz.
Очевидцы также сообщают, что в городе горит здание прокуратуры и районного филиала партии Nur Otan.
Из бизнес-центра у площади Республики эвакуируют людей. Также сообщается о раненых на самой площади. В центре города протестующие поджигают машины
Тем временем в Нур-Султане на пересечении улиц Валиханова и Сейфуллина закрыты крупные торговые дома: "Артем", "Магнум" и "АйМакТау". Около "Магнума" стоит много полицейских машин, сообщает zakon.kz в Телеграм.
У городского акимата выставлены патрули, территория огорожена лентами. Жители столицы жалуются на отсутствие мобильной связи и интернета.
Напомним, в связи с беспорядками в столице введен режим ЧП и объявлен комендантский час с 23.00 до 07.00. В городе установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. ЧП будет действовать с 5 января до 00:00 19 января 2022 года.
В Казахстане четвертый день продолжаются массовые акции протеста, которые начались в Мангистауской области, в воскресенье, 2 января, и были вызваны повышением цен на сжиженный газ.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.
Утром, 5 января, глава государства принял отставку правительства.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области начались протесты сразу после Нового года и прошли в Жанаозене, селах Акшукур и Курык, Актау и других регионах Казахстана.
В среду, 5 января, около часа ночи в Алматы на площади Республики, где собралось порядка тысячи человек, для разгона митингующих силовики были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
С вечера 4 января в Алматы и Нур-Султане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом, ограничен доступ в социальные сети и мессенджеры.