В Алматы из-за опрокинувшейся бетономешалки образовались пробки на дорогах

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АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алматы на дороге перевернулась бетономешалка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидцев, автомобиль двигался задним ходом. Съезжая с развязки Аль-Фараби - Жарокова, машина опрокинулась на бок.
В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
Количество большегрузов и строительной техники на дорогах Алматы обусловлено уплотнительной и беспорядочной застройкой. Так, на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планируют построить 57 17-этажных домов. Жители города опасаются за безопасность и экологию города.
Тем временем жители Погрангородка в Алматы требуют прекратить строительство ЖК рядом с Центром акушерства и гинекологии, из-за которого был вырублен лесной массив.
Вызванные уплотнительной застройкой проблемы просят решить и жители Бостандыкского района. Они обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.
Между тем, по мнению председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухара Жолдасова, из-за плотной застройки в Алматы за последние два десятилетия существенно снизилась скорость ветра, что способствует накоплению загрязняющих веществ в городе.
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