Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В Алматы из горящей квартиры спасли мужчину, передает Kazakhstan Today.

13 марта 2019 года в 16.53 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Жетысуский район, микрорайон Айнабулак-2, дом 83. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 17.02. Наружная дверь была заперта изнутри. В квартире наблюдалось сильное задымление", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС.

Стало известно, что в горящей квартире остался владелец квартиры.

"Звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину 1970 года рождения на полу ванной комнаты без сознания. Надев на голову пострадавшего кислородную маску, вынесли на улицу и передали подоспевшим сотрудникам скорой медицинской помощи", - проинформировали в ведомстве.

В ходе тушения пожара было эвакуировано 15 человек.

Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. Пожар локализован 17.17 и ликвидирован в 17.30. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

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