В Алматы пожарные спасли из горящего общежития мужчину с травмой ноги

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - В Жетысуском районе Алматы пожарные спасли из горящего общежития 48-летнего мужчину, который самостоятельно не мог выбраться из комнаты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, 14 декабря, в 12.42, силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре на улице Ангарской в Жетысуском районе.

К моменту прибытия, в 12.49, было установлено, что происходит горение склада с товарно-материальными ценностями, расположенного на первом этаже 3-этажного здания. На 2-м и 3-м этажах располагалось общежитие. Основная часть жителей самостоятельно покинула помещение, однако из-за высокой температуры и сильного задымления в коридорах общежития 48-летний житель с травмой ноги (гипс) остался отрезанным от путей спасения. В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитной службы при помощи спасательного колпака мужчина был спасен пожарными и передан бригаде скорой помощи", - сообщили в ДЧС.

Распространение огня было в остановлено в 13.27 на площади 80 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 15 единиц техники, более 60 человек личного состава. Удалось отстоять большую часть (1920 квадратных метров) здания, не допустить гибели и травмирования людей.

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