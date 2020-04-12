В Алматы произошел пожар в частном доме

Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в деревянном жилом доме произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

11 апреля на пульт ДЧС поступило сообщение о пожаре в Медеуском районе. В 13.19 пожарные выехали на место происшествия по адресу: улица Найманбаева, 37", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном частном жилом доме с мансардным этажом.

В связи с конструктивными особенностями, тушение пожара на общей площади 290 квадратных метров осуществлялось по повышенному рангу вызова", - отметили в ведомстве.

Из-за высокого теплового излучения создалась угроза перехода огня на частные строения.

На тушение пожара и проверку на наличие людей, в горящий дом были направлены 4 звена газодымозащитной службы со всех направлений.

Поданы 2 пожарных ствола на защиту строений, 4 - на тушение горящего дома", - уточнили в акимате.

В тушении огня были задействованы 37 человек и 8 единиц техники. Пожар локализован меньше чем за час, ликвидирован в 14.47.

Жертв и пострадавших нет.

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