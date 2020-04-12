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В Алматы произошел пожар в частном доме

11.04.2020, 17:26 16444
В Алматы произошел пожар в частном доме
Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в деревянном жилом доме произошел пожар, передает Kazakhstan Today. 
 

11 апреля на пульт ДЧС поступило сообщение о пожаре в Медеуском районе. В 13.19 пожарные выехали на место происшествия по адресу: улица Найманбаева, 37", - сообщили в пресс-службе акима Алматы. 

 
Пожар произошел в деревянном двухэтажном частном жилом доме с мансардным этажом. 
 

В связи с конструктивными особенностями, тушение пожара на общей площади 290 квадратных метров осуществлялось по повышенному рангу вызова", - отметили в ведомстве. 

 
Из-за высокого теплового излучения создалась угроза перехода огня на частные строения. 
 
На тушение пожара и проверку на наличие людей, в горящий дом были направлены 4 звена газодымозащитной службы со всех направлений. 
 

Поданы 2 пожарных ствола на защиту строений, 4 - на тушение горящего дома", - уточнили в акимате.

 
 В тушении огня были задействованы 37 человек и 8 единиц техники. Пожар локализован меньше чем за час, ликвидирован в 14.47. 
 
Жертв и пострадавших нет.
 

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