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В Алматы сгорел пассажирский автобус

06.09.2022, 09:12 22981
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В районе пересечения улиц Саина - Шаляпина в Алматы загорелся пассажирский автобус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места происшествия появилось в соцсетях. 
 
Как сообщили в городском ДЧС, в 08.27 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении маршрутного автобуса № 38. 
 

Подали стволы с пеной. Принятыми мерами локализация достигнута в 08.47. Ликвидация в 08.50. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.

 
Отмечается, что автобус относится к ТОО "Алматыэлектротранс".

 
 

новости по теме

Природный пожар в Костанайской области локализован

07.09.2022, 16:15 1231
Природный пожар в Костанайской области локализован
Фото: kstnews.kz
КОСТАНАЙ. 7 СЕНТЯБРЯ -В оперативном штабе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан объявлена локализация по природному пожару в Аулиекольском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Костанайские новости", проливку мест локализованных очагов, а также горельника будут обеспечивать подразделения региона. 
 
Для оказания помощи до 10 сентября 2022 года включительно остается группировка Акмолинской области 50 человек личного состава 8 единиц техники. 
 

Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, за исключением инженерной техники личного состава РГК Восток, который будут проводить опашку до 7 сентября, а также остаются 50 человек личного состава полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области", - добавили в оперштабе. 

 
Ранее сообщалось, что в Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших. 
 

Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО

07.09.2022, 13:43 4346
Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 7 СЕНТЯБРЯ - Пятилетний ребенок забрался в старый холодильник и скончался от удушья в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Трагедия произошла 8 августа. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать", - сообщает Polisia.kz

 
По словам женщины, трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.
 

Женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть", - сообщает ведомство. 

 
Причиной смерти стала механическая асфиксия. 
 

Холодильник имеет автоматическую систему запора. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", - объяснили в полиции.

 

В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе

07.09.2022, 11:28 8236
В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог на Кок-Тобе. Полиция разыскивает подозреваемого, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено, информирует Polisia.kz.

 

Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, пожар на Кок-Тобе в Алматы разгорелся вчера вечером. Горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. В 20.35 пожар ликвидирован.
 

В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа

07.09.2022, 09:51 10841
В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа
ПАВЛОДАР. 7 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре двухлетний ребенок после падения с высоты 8-го этажа находится в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил в 11.17. Уже через 4 минуты бригада медиков была на месте происшествия, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Пострадавший мальчик 2020 года рождения. После оказания экстренной помощи с тяжелыми травмами доставлен в детскую областную больницу", - проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

 
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, малыш прооперирован, внутреннее кровотечение удалось остановить. Ребенок находится в отделении реанимации. По словам медиков, его состояние крайне тяжелое, критическое. 

Ранее сообщалось о том, что в Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.
 

В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе

06.09.2022, 20:47 28691
В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - 6 сентября в 18.58 сводный отряд ДЧС Алматы по реагированию на природные пожары был направлен по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова, около дома 78, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС, горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток.
 
Принятыми оперативными мерами в 20.22 достигнута полная локализация. В 20.35 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
 
В тушении было задействовано 17 единиц техники и 130 человек личного состава.



 

Пожар в Костанайской области: снята угроза населенным пунктам

06.09.2022, 20:35 29086
Пожар в Костанайской области: снята угроза населенным пунктам
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - Оперативный штаб МЧС РК представил оперативную информацию по природному пожару, произошедшему в Костанайской области, на 18.00 6 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на четырех участках (села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует.
 
Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя.
 
С 07.30 до 08.40 произведен облет территории мест пожара. По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы. В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе сел Озерное и Аманкарагай.
 
Произведена пререгруппировка сил и средств, где основные работы будут проводиться в районе села Баганалы, кроме того, задействуется инженерная техника МО и МИО для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное.
 
Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек (1841 - 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное, Лесное, 250 человек - 5 сентября из села Баганалы в Казанбасы).
 
Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерное.
 
В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 207 единиц техники, 6 воздушных суден, 2 пожарных поездов, 1785 человек личного состава.
 
Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек 1935 года рождения погиб.
 
С момента начала тушения пожара проведен 191 сброс воды.
 
4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га.
 
Тушение пожара продолжается.
 
В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках. 
 
Для пострадавших открыта горячая линия. В области начато строительство 91 дома для погорельцев.
 

В Алматы горит Кок-Тобе

06.09.2022, 19:52 33106
В Алматы горит Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В 18.56 было потушено горение сухостоя на склонах горы Кенсай, после чего пожарные выехали на второй похожий вызов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 18.58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, улица Жанибекова, около дома 78. Как уточняется, на склоне горы загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Напомним, 6 сентября сводный отряд ДЧС Алматы ликвидировал загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по улице Сарсенбаева, 210, 220, 232. С южной и западной стороны Сарсенбаева огонь удалось локализовать, захоронения на кладбище не пострадали. 

 

Жителям пострадавших от пожара регионов бесплатно восстановят документы

06.09.2022, 18:23 35111
Жителям пострадавших от пожара регионов бесплатно восстановят документы
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Пострадавшим при пожаре в Костанайской области будут бесплатно восстанавливать документы в центрах обслуживания населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Костанайской области уже сегодня два мобильных ЦОНа принимают граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены при пожаре. Такое решение было принято в госкорпорации "Правительство для граждан", - сообщает пресс-служба ведомства. 

 
Погорельцы смогут восстановить документы бесплатно по линии недвижимости: 
 
  • выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
  • выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
  • выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Кроме этого, у граждан будет возможность восстановить документы бесплатно по линии регистрации юридических лиц:
 
  • государственная перерегистрация коммерческих юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
  • выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств.
 
Мобильные ЦОНы будут располагаться в Аулиекольском районе и Карасуском районе по адресам: село Аулиеколь, улица Ш. Жанибек батыра, 32, и село Карасу, улица Комсомольская, 24. 
 
Сотрудники ЦОНов будут принимать пострадавших без очереди и перерывов на обед. 
 
Напомним, возгорание лесного массива в Костанайской области произошло 2 сентября, огонь распространился на соседние села, жители более 100 домов эвакуированы, предварительная площадь пожара составила 43 тысячи гектаров.
 
В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках. 

Для пострадавших открыта горячая линия. В области начато строительство 91 дома для погорельцев. 
 

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