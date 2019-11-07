В Алматы загорелись складские помещения

"6 ноября, в 19.29, силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру вызова в Алмалинский район, улица Карасай батыра, 288, угол Брусиловского. По прибытии пожарных расчетов открытым пламенем горело складское помещение по реализации лакокрасочных изделий, кровля которого оборудована под мансарду для хранения минваты, стекловаты", - сообщили в департаменте по ЧС Алматы.
По информации ДЧС, тушение пламени осложнялось плотной застройкой примыкающих торговых точек к складу. С места пожара был эвакуирован 1 газовый баллон 25 литров, а также канистра с воспламеняющей жидкостью в 20 литров.
Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на плотно пристроенный жилой дом, а также бутики с строительными материалами. Пламя удалось локализовать за 20 минут, ликвидировать меньше чем за полчаса, в 20.05. На месте работало 48 человек личного состава пожарных, 10 единиц техники, 3 наряда "Буран" департамента полиции", - рассказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
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