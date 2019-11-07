В Алматы загорелись складские помещения

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В районе Тастак города Алматы загорелись складские помещения с лакокрасочными изделиями, передает Kazakhstan Today.

"6 ноября, в 19​.29​, силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру вызова​ в​ Алмалинский район, улица Карасай батыра, 288, угол Брусиловского. По прибытии пожарных расчетов открытым​ пламенем горело складское помещение по реализации​ лакокрасочных изделий, кровля​ которого оборудована под мансарду для хранения минваты, стекловаты", - сообщили в департаменте по ЧС Алматы.

По информации ДЧС, тушение пламени осложнялось плотной застройкой примыкающих торговых точек к складу. С места пожара ​ был эвакуирован 1 газовый баллон 25 литров, а также канистра с воспламеняющей​ жидкостью в 20 литров.

Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на плотно пристроенный​ жилой дом, а также ​ бутики с строительными материалами. ​ Пламя удалось локализовать за 20 минут, ликвидировать ​ меньше ​ чем за полчаса, в 20.05. На месте работало 48 человек личного состава пожарных, 10 единиц техники, 3 наряда "Буран" департамента полиции", - рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства