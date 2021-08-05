В Алатауском районе Алматы загорелись склады

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - В Алатауском районе Алматы, по адресу: улица Немировича-Данченко, 21 загорелись склады, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 августа, в 09.39, пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в Алатауском районе. По прибытии обнаружили горение складского помещения ангарного типа, создалась угроза распространения на соседние склады", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.





Сообщается, что незамедлительно были введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты.

На месте пожара развернут штаб, создано два боевых участка с восточной и южной сторон", - уточнили в ДЧС.





В тушении пожара задействованы более 40 пожарных и 16 единиц техники.





Площадь пожара уточняется.

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