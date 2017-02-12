Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Астане из-за прорыва трубы с горячей водой залило дорогу, сообщил президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью Шакуов выложил в Facebook видео затопленной дороги на улице Турара Рыскулова. "Прорыв горячей воды, 2:00 ночи 12.02.2017 г., на ул Турара Рыскулова, г. Астана!" - написал автор.

На видео Шакуов поясняет, что дорога затоплена напротив детской городской инфекционной больницы. При этом аварийные службы на момент съемки уже работали над устранением прорыва.

"Работают аварийные службы. Прорвало, видимо, трубу с горячей водой. Стоит столб пара. Нулевая видимость на дороге", - говорит автор.

Он также отмечает, что проезд по затопленной дороге затруднен, машина проваливается под лед.

Автор также выражает уверенность, что к утру авария будет устранена. Между тем прорыв не пройдет без последствий, так как из-за низкой температуры дорога покроется льдом.

Отметим, что минувшей ночью температура в Астане составляла 30-32 градуса мороза, днем ожидается 20-22 градуса мороза.

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