В Атырау произошло массовое отравление донерами

АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - Автокран врезался в маршрутный автобус на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 июня около 17.00 водитель - гражданин К., управляя самоходным краном стреловой марки Kamatsu LW 250-5, выезжая с второстепенной дороги улицы Мендикулова в северном направлении на проспект Аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки Golden Dragon под управлением водителя гр. А., следовавшего по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, сообщает департамент полиции Алматы.

В результате аварии пострадали 5 пассажиров, которые доставлены в медицинские учреждения. Расследованием происшествия занимаются сотрудники управления полиции Медеуского района.