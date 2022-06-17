В Атырау произошло массовое отравление донерами

АТЫРАУ. 16 ИЮНЯ - 14 июня за помощью к врачам обратились семь человек, 15 июня - еще двое, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди тех, кто покупал 12-13 июня донеры в частном киоске Afisha и попал в больницу, есть члены одной семьи. Самому младшему из пострадавших 1 год и 7 месяцев, сообщает "АЖ".
В наш стационар с 14 июня стали поступать пациенты с острыми кишечными заболеваниями. В настоящее время 9 больных проходят стационарное лечение под постоянным наблюдением медиков. Все они находятся в состоянии средней тяжести", - рассказал врач-инфекционист Атырауской областной больницы Адильбек Махаш.
По словам врача, 14 июня госпитализированы 3 человека, на следующий день - 5 пациентов, сегодня поступил еще один. Есть также больные, которые обратились к участковому врачу и лечатся дома.
Ранее в Нур-Султане 64 человека отравились суши.
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