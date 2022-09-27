В Бурабае локализован крупный природный пожар

КОКШЕТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - В Бурабае удалось локализовать крупный пожар на территории природного парка. Горела растительность на горе Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уничтоженная огнем площадь, по предварительным подсчетам, составила около 300 квадратных метров. Тушили пламя больше 200 человек - и с земли, и с воздуха, для этого привлекли вертолет, сообщает телеканал "Хабар 24".
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, возгорание на горе Кокшетау произошло 25 сентября, в целях оперативного тушения и предупреждения распространения огня задействован вертолет Казавиаспас МЧС РК.
Осуществлен сброс 75 тонн воды, забор воды осуществлялся из озера Айнаколь в поселке Боровое", - рассказали спасатели.