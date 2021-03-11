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В Караганде пожарные спасли 19 человек

10.03.2021 12367
В Караганде пожарные спасли 19 человек
Караганда. 10 марта. Kazakhstan Today -10 марта, в 03.26, поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде. Два звена газодымозащитной службы были направлены на проведение разведки, спасение и эвакуацию жильцов подъезда, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, в подъезде была обнаружена женщина, которая из-за сильного задымления пыталась в сопровождении сына самостоятельно эвакуироваться из своей квартиры. Женщина 1946 года рождения получила отравление угарным газом и скончалась в машине скорой. 
 
Пожарными-спасателями из квартир подъезда по автолестнице было спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Также по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек, из них 4 детей.
 
Из квартиры на 5-м  этаже с признаками отравления угарным газом были госпитализированы мать с ребенком.
 
Очаг горения был обнаружен в деревянной кладовке под лестничным маршем на 1 этаже. Пожарные вынесли из горящей кладовки пустой газовый баллон емкостью 27 литров. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.
 
На месте пожара были задействованы 12 человек и 3 единицы техники ДЧС Карагандинской области. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 03.49.
 
По предварительной версии причиной пожара стал открытый источник огня.
 

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