В Караганде пожарные спасли 19 человек

Караганда. 10 марта. Kazakhstan Today -10 марта, в 03.26, поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление в подъезде. Два звена газодымозащитной службы были направлены на проведение разведки, спасение и эвакуацию жильцов подъезда, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, в подъезде была обнаружена женщина, которая из-за сильного задымления пыталась в сопровождении сына самостоятельно эвакуироваться из своей квартиры. Женщина 1946 года рождения получила отравление угарным газом и скончалась в машине скорой.

Пожарными-спасателями из квартир подъезда по автолестнице было спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Также по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек, из них 4 детей.

Из квартиры на 5-м этаже с признаками отравления угарным газом были госпитализированы мать с ребенком.

Очаг горения был обнаружен в деревянной кладовке под лестничным маршем на 1 этаже. Пожарные вынесли из горящей кладовки пустой газовый баллон емкостью 27 литров. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

На месте пожара были задействованы 12 человек и 3 единицы техники ДЧС Карагандинской области. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 03.49.

По предварительной версии причиной пожара стал открытый источник огня.

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