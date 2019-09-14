Система Orphus

В Карагандинской области мужчина избил бывшую жену и похитил годовалую дочь

13.09.2019, 17:28 7696
Караганда. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полицейские вернули матери годовалую дочь, похищенную в ходе конфликта женщины с бывшим мужем, передает Kazakhstan Today.
 

13 сентября в дежурную часть Ново-Майкудукского отдела полиции с заявлением обратилась 23-летняя жительница города. Женщина сообщила, что ее бывший супруг в ходе ссоры нанес ей телесные повреждения и увез в неизвестном направлении годовалую дочь", - проинформировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Похищение человека".
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ребенок найден и возвращен матери. В настоящий момент сотрудниками полиции приняты меры по задержанию 26-летнего подозреваемого. Проводится расследование", - уточнили в пресс-службе.

 
Напомним, 5 сентября в Карагандинской области был похищен трехлетний мальчик. Спустя три дня было обнаружено тело ребенка. В полиции возбуждено уголовное дело по факту убийства. По подозрению в убийстве мальчика задержан знакомый его матери. Позже стала известна предварительная причина смерти малыша.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая