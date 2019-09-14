В Карагандинской области мужчина избил бывшую жену и похитил годовалую дочь

Караганда. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полицейские вернули матери годовалую дочь, похищенную в ходе конфликта женщины с бывшим мужем, передает Kazakhstan Today.

13 сентября в дежурную часть Ново-Майкудукского отдела полиции с заявлением обратилась 23-летняя жительница города. Женщина сообщила, что ее бывший супруг в ходе ссоры нанес ей телесные повреждения и увез в неизвестном направлении годовалую дочь", - проинформировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Похищение человека".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ребенок найден и возвращен матери. В настоящий момент сотрудниками полиции приняты меры по задержанию 26-летнего подозреваемого. Проводится расследование", - уточнили в пресс-службе.

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