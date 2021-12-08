В Карагандинской области спасатели при помощи инструментов сняли кольцо с пальца подростка
07.12.2021, 20:57 81082
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 7 ДЕКАБРЯ - За помощью в ДЧС обратились из Центральной больницы Сарани. Медики сообщили, что ученик 10 класса не может самостоятельно снять кольцо и требуется помощь спасателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как выяснилось, кольцо было надето пять дней назад и поначалу легко снималось, но потом снять его самостоятельно у мальчика не получилось, сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.
Предпринимались различные попытки снять кольцо, даже пробовали распилить болгаркой и задели кожу. От этого палец распух ещё больше. В итоге спасателям удалось с помощью инструментов снять кольцо с распухшего пальца руки подростка.
В Москве посетитель МФЦ расстрелял сотрудников центра из-за медицинской маски
07.12.2021, 23:09 59563
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
МОСКВА. 7 ДЕКАБРЯ - В Москве посетитель МФЦ "Рязанский" расстрелял сотрудников центра из-за медицинской маски, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека: сотрудница МФЦ (администратор) и охранник.
Еще три человека пострадали, в том числе десятилетняя девочка Софья. Она была в МФЦ с семьей. Девочка пошла попить воды к кулеру с водой в тот момент, когда в помещении началась стрельба. Вооруженный мужчина выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Софьи, он навел дуло на нее и нажал на курок: пуля задела ее по касательной. Она убежала, ее вместе с семьей эвакуировали. Раненого ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, врачи провели ей операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Гибель двух человек подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщает Lenta.ru.
Как стало известно, нападавшего удалось задержать старшему лейтенанту Георгию Домолаеву, сотруднику Главного управления по вопросам миграции МВД России. Он услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который стрелял, а потом вышел на улицу.
В МВД отметили, что старший лейтенант был без табельного оружия, но, несмотря на это, догнал и обезвредил преступника.
Личность стрелявшего была установлена - это 45-летний москвич Сергей Глазов, подполковник запаса российской армии. Позже источники RT сообщили, что он служил в Службе внешней разведки (СВР).
По словам очевидцев, стрелявший находился в неадекватном состоянии. Как уточняет telegram-канал Baza, при задержании Глазов рассказывал полицейским о мировом заговоре, коронавирусе и пандемии. Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
Как уточняет радиостанция "Говорит Москва" в своем telegram-канале, также у Глазова при себе была сумка, из которой торчали провода. В настоящий момент ее изучают специалисты.
У Глазова изъяли пистолет, по предварительным данным, травматическое оружие, переделанное под боевой патрон.
Конфликт с охраной МФЦ начался после того, как Глазов отказался надеть маску. Получив замечание от охранника МФЦ, мужчина начал спорить и настаивать на своем праве находиться в помещении без средств защиты. Тогда охранник попытался вывести его из здания, а Глазов достал пистолет и открыл огонь. Сначала он выстрелил в администратора, затем в охранника, а потом открыл беспорядочную стрельбу по посетителям.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 105 (Убийство двух и более лиц) и 222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В Нур-Султане пенсионерка погибла под колесами погрузчика
07.12.2021, 19:52 91909
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - 7 декабря, около 15.45, на проспекте Тлендиева водитель мини-погрузчика, расчищая снег при движении задним ходом, допустил наезд на 65-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пенсионерка шла по тротуару. В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.
В Костанайской области мужчина упал в колодец
07.12.2021, 19:25 52543
Фото: ДЧС Костанайской области
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ -5 декабря, в 21.30, в пожарную часть села Карасу поступил сигнал о том, что мужчина провалился в колодец. На место происшествия выехала оперативная группа отдела по чрезвычайным ситуациям Карасуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как выяснилось, мужчина упал в открытый колодец, но еще до приезда противопожарной службы был спасен другим гражданином, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Руслан Тлегенов был на рабочем месте, когда к нему обратилась незнакомая женщина. Она увидела человека в колодце и попросила Руслана позвонить в полицию.
Вызволить пострадавшего без подручных средств не получилось. После звонка Руслана подъехали сотрудники отдела полиции Карасуского района и совместно вытащили мужчину, отвезли его в районную больницу с переохлаждением 1-й степени.
По словам пострадавшего, он шел домой, разговаривая по телефону. Внезапно поскользнулся, не удержал равновесие и упал в расположенный рядом открытый колодец.
Пострадавший в медицинской помощи не нуждается, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.