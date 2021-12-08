В Карагандинской области спасатели при помощи инструментов сняли кольцо с пальца подростка

Фото: ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. 7 ДЕКАБРЯ - За помощью в ДЧС обратились из Центральной больницы Сарани. Медики сообщили, что ученик 10 класса не может самостоятельно снять кольцо и требуется помощь спасателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснилось, кольцо было надето пять дней назад и поначалу легко снималось, но потом снять его самостоятельно у мальчика не получилось, сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

Предпринимались различные попытки снять кольцо, даже пробовали распилить болгаркой и задели кожу. От этого палец распух ещё больше. В итоге спасателям удалось с помощью инструментов снять кольцо с распухшего пальца руки подростка.