В Карагандинской области в ДТП погибли восемь человек

КАРАГАНДА. 16 ИЮЛЯ - 16 июля в 3.20 в Шетском районе Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду. В результате аварии на месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался на пути в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек, сообщает eKaraganda

Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.