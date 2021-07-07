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В Карагандинской области за день утонули два человека

06.07.2021 4591
В Карагандинской области за день утонули два человека
Фото из открытых источников
КАРАГАНДА. 6 ИЮЛЯ - ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан при отдыхе проявлять бдительность и чрезмерную ответственность при купании на воде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
6 июля, в 17.40, в Абайском районе, в Шерубай-Нуринское водохранилище, силами ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1967 года рождения, который утонул при купании в необорудованном месте, сообщает eKaraganda.
 
В 18.18 поступила информация, что на озере в районе микрорайоне "Голубые Пруды" в Караганде, в необорудованном месте утонул парень, примерно 25 лет. На данный момент спасателями ДЧС проводятся поисковые работы.
 

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