В Карагандинской области за день утонули два человека

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КАРАГАНДА. 6 ИЮЛЯ - ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан при отдыхе проявлять бдительность и чрезмерную ответственность при купании на воде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 июля, в 17.40, в Абайском районе, в Шерубай-Нуринское водохранилище, силами ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1967 года рождения, который утонул при купании в необорудованном месте, сообщает eKaraganda

В 18.18 поступила информация, что на озере в районе микрорайоне "Голубые Пруды" в Караганде, в необорудованном месте утонул парень, примерно 25 лет. На данный момент спасателями ДЧС проводятся поисковые работы.

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