В Кокшетау река вышла вышла из берегов: подтоплены дома, эвакуировано свыше 100 человек

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило в пострадавшие от паводков регионы дополнительные отряды спасателей.





Этой ночью в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей РОСО Алматы. Личный состав направляют для ликвидации паводковых последствий. С целью выполнения спасательных задач с собой сотрудники РОСО взяли резиновые и моторные лодки, альпинистское снаряжение, а также средства жизнеобеспечения", - сообщает пресс-служба МЧС.









Также ведется поставка гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Сельчанам доставят по воздуху продукты питания, предметы гигиены, а также необходимую одежду и одеяла. Кроме того, в населенный пункт прибудет группа спасателей РОСО МЧС РК и психологи. Ранее в Берсиева эвакуировали 380 человек, в том числе 160 детей. Теперь всех пострадавших планируют переправить в специально подготовленный эвакуационный пункт района Уил.





Кроме того, сводно-спасательный батальон из 26 военнослужащих и 2 единиц техники выехал из Усть-Каменогорска в поселок Большенарым Катон-Карагайского района ВКО.









Дополнительные группы спасателей также отправлены из Жетысуской области в область Абай и на север Казахстана из Туркестанской области, а столичные спасатели оказывают помощь коллегам из Акмолинской области в поселках Коянды, Караоткель и Кажымукан.









В настоящее время паводковая ситуация в некоторых регионах остается крайне напряженной.





В Айтекебийском районе Актюбинской области в 21.40 прорвало плотину. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 149 человек из 45 частных жилых домов в селе Талдысай и в селе Жургенова. 251 человек эвакуировался самостоятельно.





Вчера в области талыми водами также затопило село Каратал Уилского района. В эвакуационном пункте находятся 246 человек, в том числе 117 детей. По информации Минобороны, несколько жителей пришлось экстренно эвакуировать с помощью вертолета с крыши затопленного строения.





Минобороны РК





Вчера в регион прибыл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он проинспектировал паводковую ситуацию в селе Тамды Алгинского района, где проживают свыше 2 тыс. человек. Вчера произошел прорыв на дамбе у реки Илек, и вода пошла в село, сообщает пресс-служба правительства.





primeminister.kz





Жители попросили первого вице-премьера оказать содействие в ремонте дамбы и очистке русла реки Илек, чтобы избежать потопа в следующем году в паводковый период.





primeminister.kz





Ситуация находится под постоянным контролем премьер-министра и правительства в целом. Все необходимые меры будут приняты. Гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, будет оказана всяческая помощь", - пообещал жителям Скляр.





В настоящее время решается вопрос о ремонте дамбы.





Сегодня Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он осмотрел с вертолета подтопленные участки Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучил обстановку в Уральске. По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, ситуацию усугубил сильный дождь. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС, эвакуировано 874 человека.





В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей. Дополнительно задействованы два вертолета МИ-8 Погранслужбы КНБ", - доложил Скляру глава региона.





primeminister.kz





В области создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба.





Вице-премьер поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан, а также пообещал оказать необходимую помощь со стороны правительства.





Для оказания психологической и информационной поддержки и помощи в 6 регионах страны в круглосуточном режиме функционируют телефоны горячей линии МЧС:





Астана - 8 (7172) 704-114;

ДЧС Актюбинской области - 8 (7132) 548 - 657;

ДЧС ЗКО - 8 (7112) 554 - 088;

ДЧС Костанайской области - 8 (7142) 501 - 960;

ДЧС Акмолинской области - 8 (7162) 551 - 484;

ДЧС Кызылординской области - 8 (7242) 244 - 161.





Напомним, вчера режим ЧС ввели в четырех районах Актюбинской области





В Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".



