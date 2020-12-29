В Косшы произошел крупный пожар в котельной и цехе металлопластиковых изделий

Кокшетау. 28 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня ночью в селе Косшы произошел крупный пожар в котельной и расположенном рядом цехе, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы МЧС РК, сообщение о пожаре в котельной поступило сегодня, в 00.22. К месту вызова были направлены пожарная автоцистерна ближайшего Пожарного поста №34 села Кабанбай батыра (расстояние 18 километров) и пожарная автоцистерна пожарной части №22 села Акмол (расстояние 45 километров). Одновременно были запрошены дополнительные силы и средства ДЧС Нур-Султана (расстояние 18 километров).

По прибытии первого подразделения на место вызова в 00.50 было установлено, что огнем полностью охвачены котельная и цех металлопластиковых и мебельных изделий, на общей площади 750 квадратных метров", - уточнили в МЧС.

В тушении пожара было задействовано 5 пожарных автоцистерн и 34 сотрудника противопожарной службы ДЧС Нур-Султана и Акмолинской области. Пожар локализован в 02.35 и ликвидирован в 04.20. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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