16.02.2025, 09:52 32841
В Костанае эвакуировали 25 человек из-за пожара в магазине у дома
Фото: МЧС РК
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Костанай. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае на улице Чехова в магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали 25 человек, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В продуктовом магазине произошло загорание холодильника и кассового аппарата. Пожарные ликвидировали пожар на малой площади и с верхних этажей эвакуировали 25 человек, из них 7 детей", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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16.02.2025, 19:11 22236
В трех областях из-за непогоды ограничили движение на автотрассах
Фото: Depositphotos
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Актобе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях на автомобильных трассах ограничили движение для грузового и общественного транспорта, сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".
16 февраля 2025 года в 20.30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ на 526-702 километре в Актюбинской области; на участке автодороги Актобе - Уральск - граница РФ на 394-526 километре в ЗКО", - говорится в сообщении нацоператора.
Также ограничивается движение на участке автодороги граница РФ - Актобе - Кызылорда - Алматы - граница КНР на 1240-1362 километре в Кызылординской области.
Ориентировочное время открытие дороги - 17 февраля 2025 года в 01.00.
16.02.2025, 18:41 23831
В торговом центре в Экибастузе обвалился потолок
Фото: Кадр из видео
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Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в одном из торговых домов на улице Ауэзова частично обрушился потолок на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Произошло обрушение навесного потолка на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
15.02.2025, 19:12 45911
В Костанайской области рабочий погиб при демонтаже деревянной горки
Фото: Наша газета
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Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 13 февраля в райцентре Камысты (Камыстинский район) на площади около районного акимата проходил демонтаж новогодней горки, сообщает "НГ".
В ходе демонтажа деревянных конструкций около 17.00 рабочий Олег Кизяев упал с примерно 4,5-метровой высоты и около 23.00 того же дня скончался в отделении реанимации районной больницы.
Факт происшествия подтвердил главврач ЦРБ Ермик Жуматаев. Точные причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить.
15.02.2025, 09:46 54241
Жители ВКО ощутили землетрясение
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Усть-Каменогорск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 15 февраля в 06.48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагался на территории России в 1225 км на северо-восток от Алматы
Расчетная интенсивность на территории Восточно-Казахстанской области составила:
Катон-Карагай, Маркаколь, Улькен-Нарын, Алтай (Зыряновск), Буран, Зайсан, Куршим (Курчум), Самарское - 3 балла, Риддер (Лениногорск) - 2 балла.
В Абайской области:
Семей, Аягоз, Кокпекти, Аксуат, Калбатау, Бородулиха, Жоламан, Маканчи, Урджар, Бескарагай, Карааул - 2 балла.
14.02.2025, 19:20 71296
В Астане мужчину насмерть придавило футбольными воротами
Начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане мужчину на футбольном поле насмерть придавило железными воротами, передает корреспондент агентства.
По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай - во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его", - сообщили в столичном департаменте полиции.
Подчеркивается, что проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Сети появились кадры инцидента. Сообщается, что трагедия произошла на спортплощадке "Достык Арена".
Напомним, в прошлом году 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе 2023 года в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь.
14.02.2025, 08:49 88766
В районе старого вокзала Астаны произошел взрыв Дополнено
Фото: КТЖ
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 14 февраля жители Сарыаркинского района Астаны услышали взрыв в районе старого вокзала.
14 февраля 2025 года в 00.30 на сортировочном пути станции Астана произошел хлопок в грузовом контейнере. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы). Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
Начато расследование с участием уполномоченных органов.
Дополнено 14.02.2025, 12.42
По факту взрыва в грузовом контейнере в районе старого вокзала Астаны возбудили уголовное дело, сообщили в департамента полиции на транспорте.
По данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". На место происшествия незамедлительно выехало руководство департамента. Создана специальная оперативная группа, которая уже приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
13.02.2025, 15:43 102926
В Мюнхене автомобиль протаранил группу демонстрантов
Пострадали не менее 15 человек
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль по неизвестным пока причинам наехал на группу людей в Мюнхене, сообщает ТАСС с ссылкой на газету Bild.
По данным издания в результате наезда пострадали не менее 15 человек.
Сообщается, что водитель умышленно направил автомобиль в группу демонстрантов.
ЧП произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается в пятницу. В ней планируют принять участие немецкие политики, в том числе канцлер Олаф Шольц, и иностранные лидеры, среди которых вице-президент Джей Ди Вэнс.
Причины происшедшего пока не установлены.
13.02.2025, 11:55 96426
Нападение в лифте: столичные медики рассказали о состоянии мальчика
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ребенка, получившего резаные раны лица в лифте, прооперировали: угрозы для жизни нет, сообщает управление здравоохранения Астаны.
Напомним, ребенка госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной детской городской больницы №2.
Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Послеоперационное состояние ребенка стабильное. Вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме", - рассказали в упрздраве.
В управлении добавили, что на сегодняшний день ребенок активный, угрозы жизни нет.
Напомним, шокирующий случай нападения на пятилетнего мальчика произошел вчера в Астане. Психически нездоровый подросток нанес ребенку в лифте несколько ножевых ранений. По факту возбуждено уголовное дело.
После нападения казахстанские депутаты подняли вопрос о профилактике подобных случаев и необходимости реформы психоневрологических служб.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?