В Костанае при пожаре эвакуировали жильцов

Костанай. 13 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудникам службы пожаротушения пришлось эвакуировать жильцов многоэтажного дома в Костанае, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел на улице Чехова, в доме 106/2. Сообщение об этом поступило ночью 13 сентября в 02.56. Жильцы дома почувствовали запах гари и позвонили на номер 101. Площадь возгорания составила около 1,5 квадратного метра. Под лестничным маршем на первом этаже горели две детские коляски и велосипед.

В результате пожара в подъезде образовалось сильное задымление. Не теряя времени, огнеборцы ПЧ-5 Костаная по лестничным маршам эвакуировали 34 человека, из них трое детей.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание в 03.06. Жертв и пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара задействованы 12 сотрудников ДЧС и три единицы техники, четыре сотрудника полиции и две единицы техники.

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