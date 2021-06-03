В Костанайской области утонула мать двоих детей

Фото ДЧС

КОСТАНАЙ. 2 июня - Трагедия произошла в Аулиекольском районе 1 июня на реке Убаган, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В День защиты детей женщина находилась на водоеме в компании друзей, где, со слов очевидцев, распивались спиртные напитки, сообщает " Алау ".

В ДЧС региона отметили, что люди отдыхали в не оборудованном для купания месте, тем самым подвергали себя опасности и, как оказалось, печальным последствиям.

В этот же день сотрудниками ОСО ДЧС Костанайской области в результате поисковых работ 31-летняя женщина была обнаружена на глубине двух метров в четырех метрах от берега.

При поиске водолазы подтвердили, что на этом участке имеется резкий уклон рельефа дна реки.

В конце мая в ЗКО утонули двое мужчин. 31 мая, ориентировочно в 17.30, в Алматы, по словам очевидцев, на озере Сайран зашел в воду и не вышел мужчина. По предварительным данным он распивал на берегу с компанией алкогольные напитки и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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