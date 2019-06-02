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В Костанае перевернувшийся батут накрыл стоящих рядом детей

01.06.2019, 16:27 56755
В Костанае перевернувшийся батут накрыл стоящих рядом детей
Костанай. 1 июня. Kazakhstan Today - В Костанае перевернувшийся батут накрыл стоящих рядом детей, передает Kazakhstan Today.
 
По словам очевидцев, 31 мая, около 9 часов вечера, в зоне отдыха на набережной Костаная от сильного ветра батут перевернуло и накрыло им стоящих рядом детей. Информацию об этом подтвердили в департаменте по ЧС, пишет "Наша газета"
 

Большой батут длиной 8 метров, шириной 3,5 метра и высотой 3 метра находился в зоне отдыха на набережной в Парке 25-летия независимости, расположенной вдоль улицы Гашека. Батут рассчитан на одновременное нахождение на нем 10-12 человек. Когда поднялся сильный ветер, владельцы попытались собрать батут и начали спускать воздух. Но порыв ветра его перевернул. Детей на нем не было, никто не пострадал", - прокомментировал начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат Какимов.

 
По его словам, скорость ветра на тот момент достигала 17-18 метров в секунду. 
 
Глава ДЧС также отметил, что сейчас Комитет по ЧС вносит предложения по разработке технического регламента для использования батутов и для определения уполномоченного органа, который будут контролировать их использование.
 
В Костанайской области ведется подсчет общего количества батутов. По предварительным данным, в Костанае 3 батута, по области - 22. 
 
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия стоявший рядом с ним 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами. 
 
Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.
 
В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей, четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась. 
 
В МВД после несчастного случая в Караганде предложили приостановить работу уличных батутов. В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.
 

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