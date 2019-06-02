Костанай. 1 июня. Kazakhstan Today - В Костанае перевернувшийся батут накрыл стоящих рядом детей, передает Kazakhstan Today.

По словам очевидцев, 31 мая, около 9 часов вечера, в зоне отдыха на набережной Костаная от сильного ветра батут перевернуло и накрыло им стоящих рядом детей. Информацию об этом подтвердили в департаменте по ЧС, пишет "Наша газета"

Большой батут длиной 8 метров, шириной 3,5 метра и высотой 3 метра находился в зоне отдыха на набережной в Парке 25-летия независимости, расположенной вдоль улицы Гашека. Батут рассчитан на одновременное нахождение на нем 10-12 человек. Когда поднялся сильный ветер, владельцы попытались собрать батут и начали спускать воздух. Но порыв ветра его перевернул. Детей на нем не было, никто не пострадал", - прокомментировал начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат Какимов.

По его словам, скорость ветра на тот момент достигала 17-18 метров в секунду.

Глава ДЧС также отметил, что сейчас Комитет по ЧС вносит предложения по разработке технического регламента для использования батутов и для определения уполномоченного органа, который будут контролировать их использование.

В Костанайской области ведется подсчет общего количества батутов. По предварительным данным, в Костанае 3 батута, по области - 22.

Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия стоявший рядом с ним 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте . Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане , возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.

В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей , четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась.

В МВД после несчастного случая в Караганде предложили приостановить работу уличных батутов . В столице с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов.

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