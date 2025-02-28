В Мангистауской области по дороге в аэропорт застряли более 300 человек

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Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце сегодня ночью произошла самая мощная в 2025 году вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.





Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов (...) Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы - при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури", - информирует lenta.ru.





По словам специалистов, та область, которая является источником выброса, располагается на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. В частности, в результате взрыва плазма начала движение по направлению от планеты, а не к ней, однако ученые заметили некоторые компоненты, направленные на Землю. По их мнению, это эффект проекции.





Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток", - заявили специалисты.





Ученые РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0, которую зафиксировали 24 февраля.





Отмечается, что предварительный класс события - X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад. В тот день ученые также сообщили, что рост активности Солнца начался менее суток назад и все еще продолжается.





По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, возникшая на Солнце крупная корональная дыра ускорит солнечный ветер вокруг Земли, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури.





Солнце, безусловно, способно на супервзрывы, такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев. Но по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было", - заявил он.





Кроме того, специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные вспышки класса М на Солнце 4 февраля. Как сообщили ученые, выброс произошел в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990.





Уточняется, что одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данных о второй не приводится, однако известно, что она также была достаточно сильной.



