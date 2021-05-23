В Нур-Султане ребенок получил удар током в торговом доме

НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - 19 мая текущего года в полицию Нур-Султана с заявлением обратилась жительница города по факту получения электротравмы ее ребенком в одном из торговых домов столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что днем ранее женщина со своим 9-летним сыном ходила по торговому дому по улице Сатпаева, где внезапно услышала его крик. Подбежав, увидела, что мальчика бьет током от установленной при входе металлической охранной системы", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Несовершеннолетний доставлен в больницу и после осмотра врачей был отпущен домой.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).





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