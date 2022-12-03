В одном из строящихся ЖК Алматы сорвался лифт, погиб человек

Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из строящихся жилых комплексов города Алматы 30 ноября сорвался лифт, в результате чего погиб человек, сообщает Polisia.kz.
Полиция начала расследование по факту нарушения правил охраны труда.
Дело зарегистрировано по статье 156, часть 3, УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района. Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.