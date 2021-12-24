В Павлодарской области на трассе загорелся автобус с детьми
23.12.2021, 20:42 7651
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 23 ДЕКАБРЯ -23 декабря на трассе между селами Ефремовка и Даниловка полностью сгорел микроавтобус "Газель" 2007 года выпуска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
До прибытия пожарных из салона с помощью водителя эвакуировались шестеро детей, сообщает Pavlodarnews.kz.
Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарных. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
В результате инцидента никто не пострадал.
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В Карагандинской области гололед стал причиной смертельного ДТП
24.12.2021, 12:06 741
КАРАГАНДА. 24 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области водитель легкового автомобиля из-за гололеда выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим авто. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 декабря, примерно в 13.00 34-летняя водитель автомашины "Ниссан Тида", по предварительным данным, двигаясь по автодороге Кызылорда - Павлодар в сторону города Караганды в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной "Вольво" под управлением 37-летнего водителя, который двигался со стороны Караганды в Жезказган", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В результате удара обе машины сильно покорежило. 57-летняя пассажирка "Ниссан Тида" погибла еще до приезда медиков. Водителя "Ниссан Тида" забрали на скорой в больницу, пишет ЕKaraganda.kz.
Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.
В Костанайской области нетрезвый директор школы сбил подростка
24.12.2021, 09:01 2826
КОСТАНАЙ. 24 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области нетрезвый директор школы за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ДТП произошло в Джангельдинском районе 20 декабря, около 18.40. На пересечении улиц Мауленова и Кулжанова 62-летний водитель сбил 14-летнюю местную жительницу. Водителем оказался директор местной школы им. Ш. Уалиханова, сообщает "Наша газета".
По результатам освидетельствования у водителя выявлена легкая степень алкогольного опьянения. По факту ДТП ведется расследование, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что пострадавшая девушка была доставлена в Джангельдинскую районную больницу.
Диагноз: ушиб мягких тканей правой ягодичной области, испуг. Девушка была обследована и отпущена домой. Повреждений и травм нет", - рассказали в пресс-службе.
В управлении образования Костанайской области отметили, что если того потребуют правоохранительные органы, отдел образования Джангельдинского района отстранит директора от работы на время судебных действий в соответствии со статьей Трудового кодекса 48, пункт 2, подпункт 6.
Сейчас директор школы находится на больничном, поэтому по закону мы не имеем права принимать какие-либо меры. После его выхода на работу вопрос будет рассмотрен отделом образования на совете по педагогической этике", - пояснили в пресс-службе управления образования.
Горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.
23.12.2021, 16:50 10981
Фото: eKaraganda
КАРАГАНДА. 23 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау" рабочего придавило металлическими стойками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Несчастный случай на шахте "Шахтинская" произошел 22 декабря. Двое шахтеров выполняли работы по отгрузке металлостоек. Внезапно металлостойки стали падать с платформы. Одного из шахтеров придавило. К счастью, угрозы жизни горняка нет. Известно, что он получил черепно-мозговую травму и перелом руки", - сообщает ekaraganda.kz.
Коллеги освободили шахтера, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и перелом руки, уточняет агентство КазТаг.
Пострадавшего осмотрели в больнице города Шахтинска. Был перенаправлен в клинику Макажанова. Госпитализирован в отделение экстренной травматологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - подтвердили информацию в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Напомним, 7 ноября на шахте "Абайская" в Карагандинской области погибли шесть человек, еще двое пострадали.
21 декабря в ответе на депутатский запрос премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности и наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге.
Сбившей насмерть женщину с ребенком автоледи грозит до 10 лет тюрьмы
22.12.2021, 10:41 36376
Фото: кадр с видео
АКТАУ. 22 ДЕКАБРЯ - Задержана автоледи, сбившая насмерть мать с ребенком на пешеходном переходе в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Судя по видео, иномарка протащила пострадавших более десяти метров. Известно, что за рулем находилась 42-летняя жительница Актау. По словам полицейских, она была трезва. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Если вину водителя докажут, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Пока подозреваемая на 72 часа водворена в изолятор, сообщает телеканал "Астана".
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4 УК РК. Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.
Пятилетнюю девочку в состоянии клинической смерти доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали разрыв внутренних органов. Медики экстренно провели операцию, однако спустя полтора часа малышка скончалась на операционном столе.
В Алматинской области мужчину насмерть придавило металлической конструкцией
21.12.2021, 21:14 64021
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - Трагедия произошла ночью 20 декабря в селе Байсерке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В оперативную дежурную Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что в Илийском районе при погрузке кукурузы металлической конструкцией придавило человека.
Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью бензореза вырезали дно металлической конструкции. С помощью крана подняли накопитель и извлекли тело погибшего 1982 года рождения.
В Петропавловске на пешеходном переходе сбили двух школьников
21.12.2021, 20:26 66751
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 20 декабря около 14.00. по улице Жумабаева на нерегулируемом пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие подростки 2008 и 2009 годов рождения с различными травмами были доставлены в Детскую областную больницу, сообщает пресс-служба управления полиции Петропавловска.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), направленное на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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Розовый дым в Усть-Каменогорске: зафиксировано превышение предельной концентрации хлора
21.12.2021, 18:54 72121
Фото: скриншот
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Густой розовый дым в районе АО "УК ТМК" напугал жителей Усть-Каменогорска, а также близлежащих сел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Клубы дыма в районе ТМК засняли на видео в Согре, сообщает Noks.kz.
В ДЧС ВКО сообщали, что со стороны ТМК к ним никто не обращался.
В отделе охраны труда, окружающей среды и ЧС АО "УК ТМК" сообщили, что "на территории комбината никаких аварий не произошло. Комбинат работает в штатном режиме".
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что информация о возможной аварии на комбинате поступила в 12.00.
В 12.15 сотрудники департамента экологии выехали для проведения инструментальных замеров содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, в результате проверки зафиксировано превышение установленной предельной концентрации хлора", - сказал Брекешев.
Он также сообщил, что департамент экологии инициировал внеплановую проверку.
В свою очередь, председатель комитета экологического регулирования и контроля Жолдасов Зулфухар отметил, что ведомство сразу же отреагировало.
На сегодня каких-то серьезных последствий пока не обнаружено. Поскольку ситуация уже локализована, то будем проверять источник, кто допустил это, и привлекать к ответственности", - сказал он.
АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат" производит и реализует цветные металлы, попутную продукцию, товары народного потребления. Среди акционеров, по данным KASE, SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY, NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED, METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD, METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD, АО "KOLUR HOLDING AG".
Задымление в метрополитене напугало жителей Алматы
21.12.2021, 17:09 80596
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Алматинцы сообщают в соцсетях о задымлении на одной из станций метрополитена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алматинское метро. Что-то горит", - комментирует очевидец видео, выложенное в Instagram-паблике kris.p.almaty.official.
В пресс-службе метрополитена сообщили, что возгорание и задымление произошли из-за пневматического торможения состава.
При срабатывании пневматической тормозной системы произошёл перегрев тормозных колодок. На данный момент выясняется точная причина, состав снят с линии и отправлен в электродепо для диагностики. Сбоев по графику нет, метрополитен работает в штатном режиме".
Ситуацию также прокомментировали в городском департаменте по ЧС. По его информации, сообщений о каком-либо возгорании в метро на пульт 101 ДЧС не поступало.