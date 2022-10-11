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В Павлодарской области в ДТП погибли трое детей

09.10.2022, 12:03 23501
В Павлодарской области в ДТП погибли трое детей
ПАВЛОДАР. 9 ОКТЯБРЯ - Аварии произошли вечером 8 октября в районе поселка Шидерты и в Аксуской сельской зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 10 км от Шидерты в 21.22 столкнулись два автомобиля. В результате столкновения одна из машин загорелась. Семилетний ребенок от полученных травм скончался до приезда медиков. Двоих детей, 2 и 5 лет, а также 24-летнего мужчину и двух женщин, 30 и 51 года, доставили в Экибастузскую городскую больницу, сообщает "Павлодар-онлайн".
 
Второе ДТП произошло в 25 км от Аксу около 22.00. В столкновении двух авто пострадали пять человек. Две девочки, 2 и 6 лет, а также 40-летняя женщина от полученных травм скончались на месте. Двоих мужчин, 40 и 58 лет, медики доставили в Аксускую городскую больницу.
 

новости по теме

В Шымкенте в ванной частного дома нашли тело подростка

10.10.2022, 19:49 2731
В Шымкенте в ванной частного дома нашли тело подростка
Фото: OTYRAR
Шымкент. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В населенном пункте Маятас Енбекшинского района в ванной комнате частного дома обнаружили тело подростка.
 
Из службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкент сообщение о несчастном случае поступило 10 октября в 06.30, сообщает OTYRAR.
 
Причина гибели подростка 2011 года рождения устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в ЗКО

10.10.2022, 15:47 5926
Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в ЗКО
Фото: Polisia.kz
Уральск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Снаряд в подвале жилого дома обнаружили в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 

7 октября в отдел полиции Бурлинского района поступило сообщение о наличии снаряда в подвале одного из домов. Его обнаружила местная жительница, когда зашла в подвальное помещение, чтобы перетащить ненужные вещи. Как снаряд оказался в подвале, полицейским выяснить не удалось", - сообщает Polisia.kz. 

 
На место прибыли сотрудники УТВ ДП ЗКО, которые извлекли боеприпас и уничтожили его на безопасном расстоянии от населенных пунктов.
 

В Шымкенте по вине водителя внедорожника погибли мать с дочерью

10.10.2022, 13:52 7001
Шымкент. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель внедорожника насмерть сбил 43-летнюю женщину с 16-летней дочерью на пешеходном переходе в Шымкенте.
 
Трагедия произошла сегодня около 10 часов утра на пешеходном переходе на улице Толеметова, сообщает Otyrar.kz.
 
 
Переходивших дорогу по пешеходному переходу сбил 24-летний водитель Mitsubishi Pajero.
 
От сильного удара мать и дочь отбросило на 20 метров. От полученных травм обе скончались на месте.
 
Полицейские проводят расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

За сутки пожарные ВКО совершили более 57 выездов

10.10.2022, 10:19 8906
За сутки пожарные ВКО совершили более 57 выездов
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Всю ночь в Восточном Казахстане боролись с загораниями травы и пожарами. За сутки подразделениями ДЧС области совершено более 57 выездов.
 

В тушении также задействованы силы и средства местных исполнительных органов, организаций, крестьянских хозяйств. Всего более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, Национальной гвардии, министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО", - информирует пресс-служба ДЧС ВКО.

 
В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе районе Алтай и городе Усть-Каменогорске, огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в Уланском районе в селе Герасимовка и на участке Борсак Каменского сельского округа, районе Алтай в Серебрянске и в городе Усть-Каменогорске на улице Машиностроителей (район Согра), уточняют спасатели.

 
Продолжается работа с загоранием в Курчумском районе в 14 километрах от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается.
 
Предварительная площадь пожаров в регионе составила более 2000 гектаров.
 
Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, основной процент загораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе, нарушением элементарных правил пожарной безопасности. Ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
 

 

В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории маслозавода

10.10.2022, 09:16 10231
Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске на территории маслозавода произошел пожар. Ориентировочная площадь пожара составила 150 квадратных метров.
 

В Усть-Каменогорске на улице Путевая произошел пожар на территории маслозавода. На момент прибытия пожарных подразделений ДЧС ВКО горели деревянные конструкции кровли котельной, цеха, 2 бункера c шелухой подсолнечника объемом 40 кубометров и 70 кубометров. Работа огнеборцев происходила по повышенному рангу вызова", - сообщили в ДЧС ВКО.

 
На тушение были задействованы 47 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС ВКО.
 
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

 

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

08.10.2022, 17:14 33546
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил Следственный комитет по итогам предварительного расследования.
 

Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

 
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.
 
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
 
Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
 

В Риддере спасатели вытащили собаку из колодца

08.10.2022, 13:51 37336
Риддер. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере сотрудники пожарной службы спасли собаку, которая убежала от хозяина и провалилась в колодец.
 
О том, что собака упала в колодец, сообщила спасателям волонтер общества "Мохнатые лапки" города Риддера. Прибыв на место происшествия, на улице Семипалатинская сотрудники СПЧ-1 при помощи штурмовки спустились в колодец и благополучно достали животное.
 
Как оказалось, собака по кличке Рыжая убежала от хозяина и упала в люк, рассказали в ДЧС ВКО.

 
ДЧС рекомендует владельцам животных не оставлять без присмотра своих питомцев.
 
При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.
 

В пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар

08.10.2022, 11:58 39491
В пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар
Фото: polisia.kz
Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 8 октября, в 02.45 в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением Кызылорда - Семей на перегоне Бурный - Сурым Жамбылской области.
 
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Были оцеплены вагоны с обеих сторон, а 34 пассажира выведены на безопасное расстояние, сообщает Polisia.kz.
 
В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал. По данному факту начато досудебное расследование.

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Позже в АО НК "КТЖ" прокомментировали, что возгорание произошло в пяти купе вагона. Пожар ликвидирован совместными оперативными действиями пожарных служб и работниками поездной бригады.

Из вагона пассажиры рассажены на свободные места в составе поезда. Поезд отправился в 6 часов 6 минут", - сообщили в пресс-службе.


Для проведения расследования в нацкомпании создана комиссия.

Напомним, 21 сентября пожар произошел в пассажирском поезде сообщением Алматы - Петропавловск.
 

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