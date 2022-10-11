В Павлодарской области в ДТП погибли трое детей

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Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Всю ночь в Восточном Казахстане боролись с загораниями травы и пожарами. За сутки подразделениями ДЧС области совершено более 57 выездов.

В тушении также задействованы силы и средства местных исполнительных органов, организаций, крестьянских хозяйств. Всего более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, Национальной гвардии, министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО", - информирует пресс-служба ДЧС ВКО.

В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе районе Алтай и городе Усть-Каменогорске, огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в Уланском районе в селе Герасимовка и на участке Борсак Каменского сельского округа, районе Алтай в Серебрянске и в городе Усть-Каменогорске на улице Машиностроителей (район Согра), уточняют спасатели.





Продолжается работа с загоранием в Курчумском районе в 14 километрах от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается.

Предварительная площадь пожаров в регионе составила более 2000 гектаров.

Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, основной процент загораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе, нарушением элементарных правил пожарной безопасности. Ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.



