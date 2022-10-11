В Павлодарской области в ДТП погибли трое детей

ПАВЛОДАР. 9 ОКТЯБРЯ - Аварии произошли вечером 8 октября в районе поселка Шидерты и в Аксуской сельской зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 10 км от Шидерты в 21.22 столкнулись два автомобиля. В результате столкновения одна из машин загорелась. Семилетний ребенок от полученных травм скончался до приезда медиков. Двоих детей, 2 и 5 лет, а также 24-летнего мужчину и двух женщин, 30 и 51 года, доставили в Экибастузскую городскую больницу, сообщает "Павлодар-онлайн".
Второе ДТП произошло в 25 км от Аксу около 22.00. В столкновении двух авто пострадали пять человек. Две девочки, 2 и 6 лет, а также 40-летняя женщина от полученных травм скончались на месте. Двоих мужчин, 40 и 58 лет, медики доставили в Аксускую городскую больницу.